Как заработать на телеграм аккаунтах новичку
Содержание
Итак, подготовительный этап окончен, начинаем плотный ворк
Для работы вам понадобиться компьютер и телефон на андроиде
Подготовительный этап
- После пополнения баланса на TIGER SMS скачиваем вот эту приложение на ваш андроид
Ну и конечно же скачиваем наш любимый телеграмм на телефон и на компьютер
-Скачиваем портативную версию телеграмм на официальном сайте ТГ
-Распаковываем архив и копируем сколько угодно раз. Одна копия - один аккаунт
-Далее переходим на этот сайт Магазин почтовых аккаунтов Firstmail и лутаем 100 почт за бесплатно.
- Переходите в телеграмм бота, выбираете почты для инстаграм
- Входим на эти почты на Firstmail
Итак, подготовительный этап окончен, начинаем плотный ворк
- Входите в почту, которую получили в телеграмм боте, формат почта:пароль
- Клонируете тг в приложении DualSpace
- Заходим на сайт TIGER SMS, делаем все как на скрине и нажимаем купить
- Вводите номер в телеграмм, далее вводите почту, получаете смс от почты и получаете смс на TIGER SMS. Пишете рандомное имя Алексей, Василий, Диана, Марина
- После входа в аккаунт заходите в настройки и нажимаете устройства (devices) далее подключить устройство
- Открываем одну из копий телеграмма на компьютере и сканируем QR код
ЭТАП ПРОДАЖИ
1. Заходим на LolzteamMarket
2. Нажимаем продать аккаунт
3. Мы выбираем telegram
- Выставляем параметры как на скрине. Цену рекомендую ставить рублей 60-70
- Переходим к добавлению товара. Выбираем ту папку, где наш телеграмм аккаунт
Поздравляю, вы выставили ваш аккаунт на продажу
Итого: покупаем номер за 11₽, далее продаем за 60-70₽. За один круг профит более 50 рублей.
Со временем вы привыкнете и будете делать 1 круг в течение нескольких минут.
Возможные неполадки при работе
В таком случае нужно удалить приложение телеграмм из нашего клонера и создать новое
Если на сайте не будет номеров, просто воспользуйтесь другими номерами этой же ценовой категории. Не обязательно работать только с ЮАР, можете взять РФ, там и цена повыше и работать с ними более востребовано.