 Как заработать на телеграм аккаунтах новичку
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Как заработать на телеграм аккаунтах новичку

Содержание

Подготовительный этап

Итак, подготовительный этап окончен, начинаем плотный ворк

ЭТАП ПРОДАЖИ

Возможные неполадки при работе

Как заработать на телеграм аккаунтах новичку

Для работы вам понадобиться компьютер и телефон на андроиде

Подготовительный этап

- После пополнения баланса на TIGER SMS скачиваем вот эту приложение на ваш андроид

 

 

Ну и конечно же скачиваем наш любимый телеграмм на телефон и на компьютер

-Скачиваем портативную версию телеграмм на официальном сайте ТГ
-Распаковываем архив и копируем сколько угодно раз. Одна копия - один аккаунт

-Далее переходим на этот сайт Магазин почтовых аккаунтов Firstmail и лутаем 100 почт за бесплатно. 

- Переходите в телеграмм бота, выбираете почты для инстаграм

- Входим на эти почты на Firstmail

Итак, подготовительный этап окончен, начинаем плотный ворк

- Входите в почту, которую получили в телеграмм боте, формат почта:пароль

- Клонируете тг в приложении DualSpace

- Заходим на сайт TIGER SMS, делаем все как на скрине и нажимаем купить

- Вводите номер в телеграмм, далее вводите почту, получаете смс от почты и получаете смс на TIGER SMS. Пишете рандомное имя Алексей, Василий, Диана, Марина

- После входа в аккаунт заходите в настройки и нажимаете устройства (devices) далее подключить устройство
- Открываем одну из копий телеграмма на компьютере и сканируем QR код

ЭТАП ПРОДАЖИ

1. Заходим на LolzteamMarket


2. Нажимаем продать аккаунт
3. Мы выбираем telegram

 

- Выставляем параметры как на скрине. Цену рекомендую ставить рублей 60-70

- Переходим к добавлению товара. Выбираем ту папку, где наш телеграмм аккаунт                    

 

Поздравляю, вы выставили ваш аккаунт на продажу

Итого: покупаем номер за 11₽, далее продаем за 60-70₽. За один круг профит более 50 рублей.
Со временем вы привыкнете и будете делать 1 круг в течение нескольких минут.

Возможные неполадки при работе


В таком случае нужно удалить приложение телеграмм из нашего клонера и создать новое

Если на сайте не будет номеров, просто воспользуйтесь другими номерами этой же ценовой категории. Не обязательно работать только с ЮАР, можете взять РФ, там и цена повыше и работать с ними более востребовано.

Дмитрий Петров
Автор: Дмитрий Петров

Исследует новейшие стратегии цифрового маркетинга, уделяя особое внимание тенденциям в социальных сетях и аналитике поведения потребителей. Его содержательные статьи помогают специалистам по маркетингу оставаться в курсе событий в быстроразвивающейся индустрии.