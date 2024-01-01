Как зарегистрировать Telegram в 2024 без номера и без почты

Всем привет. Сегодня мы здесь, чтобы сообщить важное обновление Telegram, связанное с изменением процессов регистрации, которое произошло перед масштабным интервью Павла Дурова на TOKEN2049.

Теперь для регистрации нужна почта?

Да, верно. Для создания аккаунта Telegram теперь необходимо подтверждение через почту. Мессенджер не стоит на месте и заботится о безопасности своих юзеров.

Почему это важно?

После введения криптовалютных кошельков в экосистеме The Open Network, пользователям оказалась необходима дополнительная защита своих аккаунтов.

Что теперь делать?

Если вы старый юзер – не беспокойтесь, теперь вы просто можете дополнительно себя обезопасить. Новеньким же придется создать почту.

Инструкция по регистрации почты