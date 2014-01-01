Как зарегистрироваться в Yemeksepeti без турецкого номера телефона
Содержание
Преимущества использования сервисом TIGER SMS
Приобретение временного виртуального номера от TIGER SMS
Ввод данных для регистрации в Yemeksepeti
Yemeksepeti - один из самых популярных сервисов доставки еды в Турции. Он предоставляет возможность заказать блюда из тысяч ресторанов в более чем 81 городе страны. Удобное мобильное приложение, а также простой официальный сайт делают процесс заказа быстрым и интуитивно понятным.
Необходимо учитывать, что при регистрации в Yemeksepeti требуется номер мобильного телефона. Данный нюанс может стать проблемой для тех, кто не имеет SIM-карты Турции или не желает указывать свою собственную. В этом случае компания TIGER SMS и их временные виртуальные номера могут стать отличным решением.
Преимущества использования сервисом TIGER SMS:
- Вы можете приобрести номер из любой страны мира, что особенно удобно, если у вас нет турецкой SIM-карты.
- Номер действителен в течение 20 минут, что дает вам достаточно времени для регистрации и использования сервиса.
- Стоимость временного номера значительно ниже, чем покупка турецкой SIM-карты.
Регистрация в Yemeksepeti
Процесс регистрации в Yemeksepeti довольно прост. Вы можете сделать это через официальный веб-сайт или скачав мобильное приложение для Android или iOS.
Далее следует выбрать вариант регистрации с номером телефона.. Теперь вы должны указать номер, который будет использоваться при подтверждении вашей учетной записи.
Приобретение временного виртуального номера от TIGER SMS
Чтобы получить цифровой номер:
1. Создайте аккаунт на официальном сайте TIGER SMS;
2. Укажите Турцию в качестве страны и Yemeksepeti в разделе сервисов;
3. После оплаты вы получите активный номер.
Ввод данных для регистрации в Yemeksepeti
Далее вернитесь на сайт Yemeksepeti и:
1. Укажите ваш цифровой номер в соответствующем поле;
2. Затем получите код, который должен быть отправлен на активный номер, в личном кабинете TIGER SMS.
После этого вам будет предложено заполнить остальную информацию, необходимую для регистрации, такую как имя, фамилия, адрес электронной почты и пароль.
Завершение регистрации
Yemeksepeti отправит вам письмо с подтверждением на указанную эл. почту. Теперь вы можете использовать свою учетную запись и заказывать еду из любимых ресторанов.
Временный виртуальный номер телефона от TIGER SMS для регистрации в Yemeksepeti - отличный способ получения доступа к этому данному сервису доставки еды, не раскрывая личный номер.