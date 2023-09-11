Taobao – это крупная китайская торговая площадка, которая пользуется большой популярностью у владельцев бизнеса в России. Предоставляется платформа для производителей, где они реализуют различные категории товаров. В каталоге доступна одежда и обувь, электроника, бытовая химия, а также многое другое.

Большую сложность вызывает регистрация на Таобао. К сожалению, платформа больше ориентируется на местный рынок. Для покупок требуется китайский счет, а также доставка осуществляется на склад в Китае. Дополнительную проблему представляет отсутствие не только российского, но и английского интерфейса. По этой причине большинство предпочитает воспользоваться услугами посредников с оплатой комиссии. Если Вы желаете сэкономить средства, в данной статье мы подробно разберем, как зарегистрироваться на Таобао самостоятельно в России в 2023 году. Поставленная задача является не сложной, но требует большого количества действий.





Кстати, предлагаем прочесть материал о том, где выгоднее покупать на Таобао или 1688.

Регистрация на Таобао на русском – возможна ли?

Сразу после открытия сайта мы увидим иероглифы, но при этом нет никакого значка перехода на другую версию сайта. Не стоит искать данную опцию – ее банально нет. Перевод осуществляется своими силами.

Самый простой способ – это воспользоваться автоматическими переводчиками сайтов от Google или Яндекс. Это не только удобно, но и просто.





Некоторые браузеры предлагают автоматический перевод иностранного текста. Если такая опция имеется, ее нужно предварительно активировать.

В интернете можно встретить якобы русскую версию сайта, но это не оригинальный ресурс, а посредники. Они используют Google переводчик, а все покупки совершаются только через их компанию.

Если Вы посещаете Taobao на мобильном устройстве, воспользуйтесь приложением Google Translate (является встроенным на всех Android системах) или любым аналогом.

Как зарегистрироваться на Таобао самостоятельно – пошаговая инструкция

Приступаем к задаче создания профиля. Мы будем рассматривать ее на оригинальном сайте, без использования переводчика:

1. Открываем главную страницу ресурса. В верхнем левом углу выбираем «免费注册». Это означает бесплатную регистрацию нового пользователя.

2. Нас переносит на следующую страницу. Чтобы уменьшить уровень сложности, перейдите на английскую форму для создания аккаунта.

3. Теперь нам необходимо ввести мобильный номер. Это единственный способ, как зарегистрироваться на Таобао с телефона, ПК или другого устройства. Отдельно скажем, что на российский номер не всегда приходят СМС сообщения, о чем много пишут на форумах. При возникновении проблем, рекомендуем воспользоваться виртуальным номером. Данный вариант будет рассмотрен позже.

4. Вводим код из СМС.





Регистрация на Taobao com завершена, в нашем распоряжении находится учетная запись. При открытии главной страницы мы увидим следующее окно. Оно отображает основную информацию о пользователе.





Регистрация на Таобао в приложении

Если используется мобильное устройство, ситуация не сильно отличается. Представим пошаговую инструкцию для данного случая:

1. Переходим в магазин приложений. В зависимости от операционной системы это будет Play Market, AppStore или другой вариант. Вводим в поисковике Taobao и устанавливаем на устройство.

2. Как и в предыдущем случае, английская версия отсутствует. Это усложняет задачу регистрации на Таобао в 2023 году через приложение. Система предложит сначала подтвердить принятие условий пользовательского соглашения, потом еще несколько окон (где нужно только кликать кнопку).

3. Мы оказываемся на стартовой странице платформы. Нас интересует нижний правый угол. Необходимо нажать одну из указанных в скриншоте кнопок для продолжения.

4. Как и ранее, необходимо подтвердить телефонный номер. Для этого задаем нужный код страны и вводим остальные цифры в соответствующее поле. Проходим специальную капчу (не волнуйтесь, она с изображениями, а не на китайском) для отправки кода подтверждения.





Аккаунт успешно создан.

Регистрация на Taobao с помощью виртуального номера

СМС очень часто не приходит. Если Вы попытаетесь нажать на повторную отправку, то высока вероятность получения сообщения о том, что теперь номер нельзя использовать для регистрации еще 24 часа. Ресурс постоянно выдает такие проблемы для телефонов других стран. В таком случае, единственным решением становится купить виртуальный номер для Taobao. Сервис «Tiger SMS» предлагает оптимальные условия сотрудничества (низкие цены, удобство получения СМС и простота пополнения).





Другое преимущество использования сервиса – это возможность добиться анонимности. Вас ничего не связывает с виртуальным номером, что весьма удобно. Использовать его можно в любой момент, поскольку контакт сохраняется в соответствующем разделе.





Действия после регистрации на Таобао

Создание собственного профиля – это самый простой момент в цепочке совершения покупок. Главная проблема заключается в том, что платформа ориентирована на китайский рынок. В случае совершения покупок, необходимо не только платить с местного счета, но и отгружать товар на склад на территории страны. Именно по этой причине, многие используют услуги посредников.





Когда речь заходит про счет Alipay, его можно завести онлайн. В интернете имеется множество сервисов, которые помогут организовать пополнение с минимальной комиссией. Что касается логистики, здесь придется воспользоваться услугами транспортных компаний. Адрес склада требуется выбирать с учетом данного фактора.

При заполнении персональной информации потребуется ввести номер документа и другие данные. Рекомендуется взять его из заграничного паспорта. Используется латиница (английский язык). В разделе «Род занятий» указываем что угодно (можно IT или business).