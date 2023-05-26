Как зарегистрироваться в OpenAI из России
Содержание
OpenAI – как зарегистрироваться и возможные проблемы
Лучшие ВПН для регистрации в OpenAI
Как купить номер для регистрации OpenAI
OpenAI ChatGPT: как зарегистрироваться в России с помощью виртуального номера
Компания OpenAI занимается разработкой нейросетей. В конце 2022 года широкой публике представлена Chat GPT. Сейчас сложно кого-то удивить ботом, но эта нейросеть превосходит все ожидания. Уже началось коммерческое применение, пользователи всерьез обсуждают, какие профессии скоро станут не нужны.
OpenAI – как зарегистрироваться и возможные проблемы
Постараемся подробнее разобраться в данном вопросе. Если Вас интересует регистрация OpenAI в России, то придется столкнуться с рядом сложностей. В первую очередь, попытка создания аккаунта в системе приведет к появлению окна следующего вида.
Доступ из РФ, Беларуси, а также ряда других стран заблокирован. Это решается изенением своей геолокации.
Другой момент – это необходимость использовать номер телефона для создания учетной записи. Здесь на помощь приходит сервис «Tiger SMS». Он позволяет купить виртуальный номер для регистрации в OpenAI. Данная задача не предусматривает никаких сложностей и обойдется в минимальную сумму, что выгодно для пользователей.
Как купить номер для регистрации OpenAI
Приведем пошаговую инструкцию.
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Регистрируемся на сервисе. Классический вариант – это ввод электронной почты, но можно создать профиль в один клик. Допускается импорт данных из Вконтакте,Telegram или Google. В последнем случае, требуется один клик, что весьма удобно. Вне зависимости от выбранного способа, гарантируется сохранность личных данных.
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Пополняем баланс. Оплата виртуальных номеров происходит только с личного счета. Требуется перейти в раздел из меню, где выбрать один из вариантов платежной системы.
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Чтобы произвести регистрацию на OpenAI com, нужно купить виртуальный номер. В магазине указываем сначала сервис, потом страну. Не обязательно искать подходящий вариант из списка. При вводе названия (полностью или частично) в поисковую строку, выдается совпадение.
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Переходим к оплате, здесь же указывается количество номеров. Средства списываются с личного счета.
Что касается приобретенных номеров, они сохраняются в разделе «История номеров». Их можно использовать в любой момент – они остаются у владельца, пока не будет проведена активация сервиса. Список можно сортировать по одному из доступных параметров.
OpenAI ChatGPT: как зарегистрироваться в России с помощью виртуального номера
Следующий этап – это непосредственное создание учетной записи на официальном сайте. Как уже отмечалось ранее, требуется сменить геолокацию чтобы получить доступ.
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Перед нами появляется окно, где нужно нажать «Sign Up».
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Система предлагает ввести адрес электронной почты. В дальнейшем, он будет использован при входе (в качестве логина) или восстановления пароля.
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Вводится имя/фамилия или никнейм.
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Теперь начинается самая важная часть того, как создать аккаунт OpenAI. Для этого, вводим виртуальный номер (его мы купили ранее). Важно правильно указать страну, иначе СМС отправится не туда, куда нужно.
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Сообщение можно принять в личном кабинете сайта «Tiger SMS». Переходим на сервис и нажимаем на кнопку «Смотреть код», копируем его.
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На сайте Опен Аи вводим шестизначный код. Теперь можно в полной мере использовать возможности нейросети.
Мы подробно рассмотрели, как зарегистрироваться на Chat OpenAI com.