Как зарегистрироваться в OpenAI из России

Компания OpenAI занимается разработкой нейросетей. В конце 2022 года широкой публике представлена Chat GPT. Сейчас сложно кого-то удивить ботом, но эта нейросеть превосходит все ожидания. Уже началось коммерческое применение, пользователи всерьез обсуждают, какие профессии скоро станут не нужны.

OpenAI – как зарегистрироваться и возможные проблемы

Постараемся подробнее разобраться в данном вопросе. Если Вас интересует регистрация OpenAI в России, то придется столкнуться с рядом сложностей. В первую очередь, попытка создания аккаунта в системе приведет к появлению окна следующего вида.





Доступ из РФ, Беларуси, а также ряда других стран заблокирован. Это решается изенением своей геолокации.

Другой момент – это необходимость использовать номер телефона для создания учетной записи. Здесь на помощь приходит сервис «Tiger SMS». Он позволяет купить виртуальный номер для регистрации в OpenAI. Данная задача не предусматривает никаких сложностей и обойдется в минимальную сумму, что выгодно для пользователей.

Как купить номер для регистрации OpenAI

Приведем пошаговую инструкцию.

Регистрируемся на сервисе. Классический вариант – это ввод электронной почты, но можно создать профиль в один клик. Допускается импорт данных из Вконтакте,Telegram или Google. В последнем случае, требуется один клик, что весьма удобно. Вне зависимости от выбранного способа, гарантируется сохранность личных данных. Пополняем баланс. Оплата виртуальных номеров происходит только с личного счета. Требуется перейти в раздел из меню, где выбрать один из вариантов платежной системы. Чтобы произвести регистрацию на OpenAI com, нужно купить виртуальный номер. В магазине указываем сначала сервис, потом страну. Не обязательно искать подходящий вариант из списка. При вводе названия (полностью или частично) в поисковую строку, выдается совпадение. Переходим к оплате, здесь же указывается количество номеров. Средства списываются с личного счета.

Что касается приобретенных номеров, они сохраняются в разделе «История номеров». Их можно использовать в любой момент – они остаются у владельца, пока не будет проведена активация сервиса. Список можно сортировать по одному из доступных параметров.

OpenAI ChatGPT: как зарегистрироваться в России с помощью виртуального номера

Следующий этап – это непосредственное создание учетной записи на официальном сайте. Как уже отмечалось ранее, требуется сменить геолокацию чтобы получить доступ.

Перед нами появляется окно, где нужно нажать «Sign Up». Система предлагает ввести адрес электронной почты. В дальнейшем, он будет использован при входе (в качестве логина) или восстановления пароля. Вводится имя/фамилия или никнейм. Теперь начинается самая важная часть того, как создать аккаунт OpenAI. Для этого, вводим виртуальный номер (его мы купили ранее). Важно правильно указать страну, иначе СМС отправится не туда, куда нужно. Сообщение можно принять в личном кабинете сайта «Tiger SMS». Переходим на сервис и нажимаем на кнопку «Смотреть код», копируем его. На сайте Опен Аи вводим шестизначный код. Теперь можно в полной мере использовать возможности нейросети.

Мы подробно рассмотрели, как зарегистрироваться на Chat OpenAI com.