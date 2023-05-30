Как завести 2 аккаунт Тик Ток

TikTok - это популярная социальная медиаплатформа, которая позволяет пользователям создавать и смотреть короткие видеоролики. Она была разработана китайской компанией ByteDance и выпущена в сентябре 2016 года. TikTok быстро набрал популярность по всему миру и стал одним из самых скачиваемых приложений на мобильных устройствах.





Если необходимо создать 2 аккаунт Тик Ток, система предлагает пользователям несколько способов регистрации профиля. Одним из ключевых вариантов является применение мобильного номера для авторизации. Вовсе не обязательно использовать собственный телефон. Это особенно актуально для россиян, учетные записи которых имеют ограниченный функционал. Рекомендуется купить виртуальный номер для регистрации в Тик Ток, чтобы не столкнуться с проблемами невозможности загрузки видео или просмотра видео из других стран. Постараемся подробнее разобраться в вопросах создания профиля, а также особенностях поставленной задачи.

Можно ли иметь два аккаунта Тик Ток

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с правилами платформы. Сервис позволяет пользователям создавать несколько профилей на одном устройстве. Это может быть полезно, если требуется разделить контент или иметь отдельную учетную запись для разных целей.





Чтобы создать второй аккаунт в Тик Токе, вам потребуется отдельный номер телефона, который ещё не использовался для регистрации. Служба безопасности не будет реагировать, даже если имеется более, чем два профиля, пока не нарушаются правила. При возникновении подозрительной активности, велика вероятность блокировки.

Если рассматривать техническую сторону вопроса, возможно создать несколько аккаунтов ТикТок (не более трех штук) на одном устройстве. Для переключения между ними достаточно выбрать подходящий профиль на стартовой странице сервиса.

Как создать второй аккаунт в Тик Ток – этап покупка виртуального номера

Рекомендуем воспользоваться сервисом «Tiger SMS», поскольку на сайте представлен большой выбор телефонов из огромного списка стран. Дополнительно, стоит отметить доступную ценовую политику.

Процесс покупки виртуального номера выглядит следующим образом:

Регистрируемся на «Tiger SMS». Для покупок необходимо иметь профиль на сайте. Можно использовать адрес электронной почты или импортировать данные из Google, Telegram, а также Вконтакте. Вносим деньги на личный счет. Для этого, выбираем пункт «Пополнить баланс» в профиле. Предоставляется список с несколькими вариантами платежных систем на выбор. Не составит труда найти подходящий способ оплаты с минимальной комиссией. Средства поступают на счет моментально. Приступаем к совершению покупок. Необходимо сначала указать сервис, потом выбрать страну. Поскольку списки включают сотни наименований, можно воспользоваться полем поиска. Вводится название полностью или его часть, система выдаст совпадения. Нажимаем кнопку купить, когда указаны все параметры. Переносимся на страницу списания средств.

Все номера пользователя содержатся в разделе «История номеров». Не составит труда завести несколько аккаунтов ТикТок. Получить СМС на них можно в любое удобное время.

Как сделать 2 аккаунт в Тик Токе с помощью виртуального номера

Регистрация проводится по стандартной схеме, с некоторыми особенностями. Пошагово разберем, как выполнить данную задачу:

Запускаем стартовую страницу, выбираем раздел «Регистрация». Среди предложенных вариантов указываем «По адресу электронной почты или номеру телефона». Нам необходимо ввести виртуальный номер, который приобрели ранее. Нажимаем на кнопку «Отправить СМС», чтобы завести второй аккаунт в Тик Ток. Следует перейти в личный кабинет на сайте «Tiger SMS». В разделе «Активные номера» находим нужный мобильный. Нажимаем на кнопку «Смотреть СМС» и копируем шестизначный код. Возвращаемся к окну регистрации. Вводим код авторизации, заполняем остальные поля с информацией о пользователе.

Мы подробно рассмотрели, как создать два аккаунта в Тик Токе. Подобным способом можно создать любое количество учетных записей.