 Регистрация в ChatGPT в России: Как ИИ может повлиять на рынок труда?
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Регистрация в ChatGPT в России: Как ИИ может повлиять на рынок труда?

Регистрация в ChatGPT в России: Как ИИ может повлиять на рынок труда?

У представителей многих профессий появились реальные опасения, что ИИ у них “отнимет хлеб”. Международные консалтинговые компании прогнозируют, что нейронка заменит примерно 1/3 существующих видов деятельности в течение ближайшего десятилетия.

 

Расскажем, какие специалисты первыми попадают “под прицел” ИИ и рискуют быть вытесненными с рынка труда:

  операторы call-центров, специалисты служб поддержки клиентов, работающие по шаблонным скриптам: опыт работы с ChatGPT показывает, что возможности целевого общения по типовым вопросам клиентов нейросетью решается более эффективно;

  бухгалтеры: уже сегодня нейросеть отлично справляется с автоматическим составлением счетов-фактур и квитанций, делает сверку смет и счетов с банковскими выписками, производит работу с неструктурированными данными;

      переводчики: Chat GPT способен переводить тексты наравне с опытным профессионалом. При этом “библиотека” языков постоянно пополняется. Chat GPT непрерывно обучается и смог перевести на английский даже клинопись на древнейших шумерском и аккадском языках;

      копирайтеры и редакторы: ИИ отлично справляется с написанием статей, эссе, научных работ, корректурой текста. Однако SEO-оптимизированные тексты даются нейросети пока на “троечку”, так как она плохо понимает, что такое “ключевое слово” из-за архитектурных особенностей. Семантическое ядро по-прежнему формирует человек;

       программисты уровня junior и тестировщики: Chat GPT легко пишет и оптимизирует код на разных языках программирования, создает игры и пр.

 

Специалисты призывают не паниковать, а постоянно развиваться в своей сфере. В первую очередь, ИИ призван взять на себя рутинную работу, а не вытеснить человека из профессии. С «Tiger sms» можно легко познакомиться с возможностями Chat GPT и посмотреть на него как на помощника, а не как на конкурента. 

 

Елена Кузнецова
Автор: Елена Кузнецова

Тестировщица в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций и виртуальных номеров, с упором на инструменты автоматизации и методологии тестирования. Ее практические рекомендации и обзоры бесценны для специалистов по обеспечению качества, стремящихся улучшить свои рабочие процессы.