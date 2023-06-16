Яндекс является одной из крупнейших технологических компаний в России. Она была основана в 1997 году и начала свою деятельность как поисковая система. С течением времени организация расширила спектр услуг. Сейчас она предлагает целую экосистему из сервисов, программного обеспечения и решений для клиентов. Дополнительно, ведется разработка искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей и многое другое.





Чтобы пользоваться всеми возможностями, необходимо зарегистрировать ID. Это универсальный профиль, который используется для сервисов системы. Компания «Tiger SMS» предлагает отличное решение – купить номер для Яндекса. Это виртуальный контакт, который не привязан к Сим-карте и позволяет принимать СМС через интернет. Среди преимуществ сервиса стоит отметить доступные цены, моментальное получение кодов и простой интерфейс.

Зачем нужны номера для регистрации в Яндекс

Наиболее распространенная причина – это необходимость завести дополнительную учетную запись или фейк. Пользователь не имеет возможности или желания использовать собственный мобильный телефон. Виртуальный номер Яндекс позволяет остаться анонимным, поскольку нет необходимости предоставлять паспортные данные, как при покупке Сим-карты в салоне связи.





Подобный товар будет выгодным для многократного получения стартовых бонусов в многочисленных сервисах: Маркет, Еда, Такси и прочие. Например, предоставляется скидка 30% на первый заказ при доставке продуктов, бесплатные три поездки и многое другое. Купить виртуальный номер Яндекс – это выгодно. Потратив всего несколько минут на создание нового профиля и минимальную сумму, можно значительно сэкономить.

Как купить номер телефона Яндекс

Процесс приобретения достаточно прост, подробнее разберем его в следующей инструкции:

Регистрируем аккаунт на «Tiger SMS». Он необходим для того, чтобы использовать функционал сервиса. Создать профиль можно по стандартной схеме – с помощью электронной почты. Имеется вариант с регистрацией в один клик, когда данные будут перенесены из Goggle, Telegram, или Вконтакте. Выбор любого варианта предусматривает сохранение анонимности пользователя. Пополняем баланс через одну из предложенных платежных систем. Имеется возможность перевода минимальной суммы, что весьма удобно. Пришло время купить виртуальный номер телефона для Яндекс. В левом окне указываем сервис, в правом страну. Чтобы не искать долгое время нужный вариант в списке, воспользуйтесь поисковой строкой. Название можно ввести частично или полностью. Переходим в следующий раздел, где происходит оплата.

В распоряжении имеется большое количество номеров из десятков стран. При оптовых заказах следует связаться с менеджером для получения скидки.

Как использовать виртуальный номер для регистрации Яндекс профиля

Следующий шаг заключается в создании ID для работы в экосистеме компании.

Переходим на стартовую страницу, где выбираем вариант с регистрацией нового профиля. Нужно заполнить предложенные поля. В разделе с мобильным телефоном вводим виртуальный номер, который приобрели ранее. Не забудьте правильно установить код страны. Отправляемся в раздел «Активные номера» на сайте «Tiger SMS». Нам необходимо провести прием СМС Яндекс. Нажимаем соответствующую кнопку для получения кода. Вводим код и завершаем регистрацию Яндекс ID.

Учетная запись не имеет никаких ограничений. Она может использоваться для любых целей – от создания электронной почты до покупок на Маркете или заказа еды.