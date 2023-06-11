Купить номер для подтверждения Gmail

Gmail - это бесплатный веб-сервис электронной почты, предоставляемый компанией Google. Он был запущен в 2004 году и стал одним из самых широко используемых в мире. Gmail предлагает пользователю удобный интерфейс веб-почты, который можно открыть через любой браузер. Он доступен на мобильных устройствах через официальное мобильное приложение для Android и iOS. Имеются различные дополнительные функции, опции настроек и многое другое.





Чтобы создать новый аккаунт, необходимо привязать номер для Gmail. Это используется не только для упрощения доступа и верификации пользователя. Сокращается количество спама и ботов. У Вас нет возможности или желания использовать собственный контакт? В таком случае, на помощь приходит сервис «Tiger SMS». Здесь можно купить виртуальный виртуальные номера для Gmail в несколько кликов.

Среди преимуществ сервиса отмечаются:

низкие цены;

простой интерфейс;

возможность пополнения различными способами и на минимальную сумму;

моментальное получение СМС сообщений.

Для оптовых покупателей действуют специальные условия. Для их получения требуется обратиться к менеджеру.

Зачем нужны номера для регистрации Gmail

Использование реального мобильного предусматривает ряд сложностей. В первую очередь, не всегда имеется дополнительный телефон для регистрации. Например, нужно создать еще один профиль.

Не менее важный момент – это сохранение анонимности. Получить номер телефона для Gmail в салоне связи означает предоставить паспортные данные. Это тратит не только средства клиента, но и много времени.





В 2022 году Google заблокировал возможность использования платного функционала для россиян. Оптимальным решением станет создание нового профиля с помощью VPN (для сокрытия реального IP адреса). Дополнительно, придется использовать номер для почты Gmail другой страны.

Виртуальные телефоны незаменимы при массовой регистрации. Аккаунты потребуются для продвижения, раскрутки или иных целей.

Как купить номер для регистрации Gmail

Приобретение происходит в несколько этапов:

Регистрируемся на сайте «Tiger SMS». Необходимо обладать профилем в сервисе, чтобы совершать покупки. Можно завести учетную запись в один клик, если импортировать данные из Google, Facebook, VK или Telegram. Стандартный способ подразумевает применение адреса электронной почты. Пополняем счет, чтобы иметь возможность совершения покупок. На выбор представлено несколько способов. Нам требуется купить номер для подтверждения Gmail. Переходим к магазину, где в левой колонке выбираем сервис. Становится доступным список в правой части, где представлены страны и стоимость. Указываем подходящий вариант, после чего переходим к оплате. Не обязательно искать нужную страну или сервис в длинном перечне. Имеется специальное поле, куда достаточно ввести название или его часть. Все номера содержатся в разделе «История номеров».

Первые два пункта актуальны при создании аккаунта. В дальнейшем, покупка происходит максимально быстро и удобно.

Регистрация Gmail по номеру телефона

Приступаем к выполнению основной задачи. Нам необходимо создать электронную почту с помощью виртуального номера Gmail.

Нажимаем на официальном сайте «Создать аккаунт». В приложении достаточно следовать инструкции. Нам последовательно выводят окна, в которых требуется указать информацию. Это адрес электронной почты, дата рождения владельца, имя/фамилия и прочее. Последним выдается окно для ввода телефона. Используем купленный ранее виртуальный номер и нажимаем «Далее». Теперь нужно принять СМС Gmail. Для этого, отправляемся на сайт «Tiger SMS», где заходим в личный кабинет. В разделе с активными номерами выбираем подходящий телефон, после чего нажимаем кнопку «Получить СМС». Возвращаемся к окну регистрации, где завершаем создание учетной записи.

Подобным образом можно создать любое количество аккаунтов.