Купить виртуальный номер для Дискорд

Нужно ли привязывать номер телефона к аккаунту Дискорд? Регистрация по номеру телефона не является обязательной, для создания аккаунта базового уровня достаточно электронной почты, однако для того, чтобы иметь аккаунт с полным набором функций требуется подтверждение номера телефона. Сервис “Tiger SMS” предлагает купить виртуальный номер Дискорд с возможностью выбора страны мобильного оператора.

Социальная сеть с функциями мессенджера под названием Discord изначально создавалась как сообщество геймеров, однако со временем круг пользователей значительно расширился, и все больше людей хотят зарегистрировать полнофункциональную учетную запись Discord .





Однако, из соображений приватности многие не хотят оставлять свой номер телефона на каком-либо онлайн-сервисе. Кроме того, для массовых рассылок в любом мессенджере или соцсети, как правило, необходимо несколько аккаунтов. В особенности это касается Discord с его жесткими антиспам и антибот-проверками.

Чтобы уверенно обходить любые проверки и получать доступ на нужные серверы, нужны аккаунты, привязанные к номеру телефона, поскольку у них - наивысший уровень доверия. Разумеется, всегда можно купить аккаунт Дискорд с номером, но это не далеко не лучший выход, поскольку они обычно продаются из сомнительных источников и стоят значительно дороже, чем виртуальный номер телефона для Дискорда.





Купить номера для регистрации в Дискорд

Купить номер телефона для дискорда можно на сайте “Tiger Sms”, и это будет лучшим выбором, если вам нужен надежный и приватный сервис, позволяющий получать коды для верификации аккаунтов на любых площадках в сети. “Tiger Sms” гарантирует:





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Как купить номер телефона для Дискорда на сайте “Tiger SMS”

Напомним, что это самое простое решение ситуации, намного дешевле и проще, чем купить discord с номером. На то, чтобы купить номер для дискорда уйдет не более 10 минут, и вы становитесь обладателем аккаунта Дискорд наивысшего уровня доверия. Для этого воспользуйтесь нашей инструкцией:

. Достаточно ввести адрес своей почты.

2. Пополните свой счет на сумму, достаточную для того, чтобы купить

номер для смс Дискорд

.

1. Создайте профиль Tiger Sms 3. Оплатите покупку номера. Для этого сначала выбираем страну страна и площадку (Discord).4. Скопируйте купленный номер и используйте его при подтверждении в Discord.





На этом процесс окончен, и вы можете наслаждаться полным набором функций Дискорда. В случае, если Дискорд не может отправить смс на номер, вы можете попробовать выбрать номер другой страны или оператора, а если у вас остались другие вопросы - можете задать их в нашем онлайн-чате.



