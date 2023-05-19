Купить номер телефона для регистрации PayPal

Платежная система PayPal используется во всем мире. Она является удобным средством перевода средств с простым пополнением и выводом, а также понятным интерфейсом. Свыше 300 миллионов человек по всему миру являются активными пользователями электронных кошельков данной системы.

Для регистрации потребуется указать большое количество данных. В определенный момент, следует ввести номер телефона. Его можно подтвердить в дальнейшем (имеется специальный пункт в меню). Как быть, если лишнего мобильного нет? Простейший вариант – это купить номера для PayPal. Сервис «Tiger SMS» предлагает выгодные условия сотрудничества. Сюда относится низкая цена, надежность и ряд других преимуществ.





Виртуальный номер для PayPal – отличия от реального

Расскажем об особенностях подобного выбора. Купить номер для PayPal является удачным решением, когда нужно получить мобильный по минимальной цене. Основное отличие виртуального контакта заключается в том, что он не привязан к Сим-карте. СМС с кодом подтверждения придут в личный кабинет через интернет.

Подобный вариант – это единственный реальный способ купить американский номер телефона для регистрации PayPal. На сайте «Tiger SMS» имеются предложения из сотен стран. Не составит труда найти мобильный из необходимого государства.





Как зарегистрироваться на PayPal из России и Беларуси

Не всегда создание учетной записи пройдет без проблем. В отношении граждан России и Беларуси действуют ограничения, которые вызваны санкциями. Сайт доступен в обычном режиме, но при попытке завести профиль, происходит переход на следующую страницу.

Чтобы использовать номер телефона для регистрации PayPal, необходимо сменить геолокацию.

Как купить номер для регистрации PayPal

Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Проходим регистрацию на сайте «Tiger SMS». Обычный вариант – это использование электронной почты. Если необходимо создать профиль в один клик, имеется кнопка импорта данных из Вконтакте, Телеграмма, или Google. Учетная запись требуется для использования функционала сайта. Пополняем счет, поскольку при покупке, средства списываются с личного баланса пользователя. Переходим на соответствующую страницу и выбираем подходящий вариант. Теперь можно купить виртуальный номер для PayPal. В первую очередь, указываем сервис. Когда выбор сделан, во втором окне появляются варианты стран с ценой напротив. После указания обоих пунктов, активируется кнопка покупки. Средства списываются с личного счета пользователя. Чтобы увидеть приобретения, достаточно перейти в раздел «Активные номера». Покупку можно отменить без дополнительных условий в течение 20 минут (если еще не получено СМС), деньги вернутся на счет автоматически.

Когда нужен номер США для PayPal, достаточно указать эту страну. Можно выбрать любое государство из длинного списка на собственное усмотрение.

Как зарегистрировать PayPal на виртуальный номер

Приступим к дальнейшим действиям.

Выбираем интересующий способ создания профиля. Скорее всего, это личный кошелек. Система просит заполнить ряд полей для продолжения. Нас переносит на самую важную страницу. Особенно интересует последнее поле, где нужно указать мобильный телефон. Вводим виртуальный номер, который куплен ранее. Подтвердить номер можно в дальнейшем. После отправки СМС, необходимо перейти в личный кабинет сайта «Tiger SMS». Сообщение доставляется моментально. Нажимаем кнопку «Получить СМС», где копируем код. Теперь возвращаемся и завершаем процесс авторизации. Профиль имеет привязанный к нему номер. То, что он является виртуальным, не ограничивает функционал или другие возможности.

Мы рассмотрели, как использовать номер США для PayPal, где получить его и другие аспекты. На сайте имеется огромное количество телефонов из любой страны.