Купить номер телефона для регистрации в Ватсап
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Что такое виртуальный номер для WhatsApp
Купить виртуальный номер телефона для Ватсап – пошаговая инструкция
WhatsApp – это сервис обмена мгновенными сообщениями, который считается одним из самых популярных в мире. Согласно данным за 2023 год, количество российских пользователей превысило 70 миллионов. У нас на сайте вы легко сможете купить виртуальный номер для Ватсап за пару минут, и создать аккаунт в мессенджере без использования sim-карты. Сервис «Tiger SMS» предлагает сочетание доступной цены, большого выбора стран и простоты приобретения.
На данный момент, использование телефонного номера является единственным способом регистрации аккаунта. Для подтверждения пользователя, система отправляет СМС с кодом, который нужно ввести на странице создания профиля. Самый простой и недорогой вариант получить проверочный код – это приобрести номер для регистрации Ватсап.
Что такое виртуальный номер для WhatsApp
Обычный мобильный номер имеет физический носитель в виде Sim-карты. Она устанавливается в телефон, что обеспечивает полный набор опций от оператора. Виртуальный номер телефона для Ватсап или любого другого сервиса не обладает физическим носителем и доступен через интернет. Его единственная функция заключается в получении СМС сообщений. Этого вполне достаточно для регистрации новой учетной записи.
К числу преимуществ следует отнести анонимность, поскольку нет привязки к конкретному пользователю. Можно приобрести виртуальные номера для СМС Ватсап в любом количестве. Это особенно удобно при необходимости массовой регистрации.
Купить виртуальный номер телефона для Ватсап – пошаговая инструкция
Подробнее остановимся на процессе создания нового аккаунта в мессенджере. Его можно условно разделить на два этапа. Сначала, нужно купить виртуальный номер WhatsApp. После этого, требуется провести регистрацию профиля с его использованием. Представим подробную инструкцию для выполнения поставленных задач:
Проходим регистрацию на «Tiger SMS». Доступно несколько способов, а от пользователя не обязательно предоставлять данные о себе. В любом случае, обеспечивается сохранность информации.
Выбираем подходящий способ пополнения счета. Переводим нужную сумму, которая сразу поступает на баланс.
В магазине скачала выбираем интересующий сервис, а потом интересующую страну.
Переходим к странице оплаты. Требуется выбрать количество номеров и нажать подтверждение.
Чтобы в дальнейшем воспользоваться приобретением, переходим в раздел «История номеров».
Интерфейс сервиса сделан максимально простым и удобным для пользователя. Если приобретено большое количество номеров, можно провести сортировку по различным параметрам. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку в списках.
Как зарегистрировать Ватсап на виртуальный номер
Переходим к следующему этапу, когда нужно провести регистрацию учетной записи WhatsApp:
Открываем страницу создания профиля. Нам предлагают ввести телефон, где мы должны указать виртуальный номер для регистрации Ватсап, купленный ранее. После подтверждения, отправляется СМС с кодом авторизации.
Возвращаемся в личный кабинет сервиса «Tiger SMS». Здесь нам требуется открыть уведомления, поскольку сообщения приходят моментально. В графе статус имеется кнопка «Смотреть СМС», нажимаем ее и копируем код.
Переходим в WhatsApp, чтобы вставить код и завершить регистрацию. Полученный профиль обладает стандартным функционалом.
Прием СМС для Ватсапа с помощью виртуальных номеров – это удобно и быстро. После наличия профиля в сервисе и пополненного баланса, все покупки осуществляются в пару кликов.