Авито – это крупнейшая торговая площадка в России, которой регулярно пользуются десятки миллионов человек. Имеется возможность опубликовать объявление о продаже и многое другое. В ряде направлений у данная торговая площадка существенно опережает конкурентов (например, аренда недвижимости).

Столь большое количество пользователей и активная работа с финансами на торговой площадке требует повышенных мер защиты. Реализован стандартный метод регистрации – по номеру телефона. Это единственный способ создания нового аккаунта. Подобный подход не решает всех проблем, но позволяет несколько повысить безопасность.





Что делать, если нет желания использовать собственный мобильный? Сервис «Tiger SMS» предлагает недорогое и удобное решение. Можно купить номер для Авито всего в несколько кликов. Дополнительным преимуществом считается наличие мобильных из различных стран.

Зачем требуется купить номер телефона для Авито

Новые аккаунты торговой площадки необходимы для различных целей. Чаще всего, выделяются следующие задачи:

множественная регистрация для продвижения, накрутки отзывов и прочего;

создание дополнительного профиля;

разделение аккаунтов на рабочий и личный/для хобби.

Виртуальный номер для регистрации Авито позволяет создать учетную запись, функционал которой не будет отличаться от обычной. Система безопасности не видит отличий от реального телефона.





Не менее важный момент заключается в том, что виртуальный номер для Авито обеспечивает полную анонимность. Он не привязан к конкретному человеку и не обладает физическим носителем в виде Сим-карты. Получение СМС происходит через интернет. Пользователь получает возможность создать аккаунт на торговой площадке и обеспечить конфиденциальность личной информации. Это особенно актуально в наше время, когда базы данных регулярно «утекают» в общий доступ.

Как купить виртуальный номер для Авито

Процесс можно разделить на несколько шагов:

Регистрируем профиль на «Tiger SMS». Требуется указать адрес электронной почты. Более быстрый способ подразумевает импорт данных из профилей Google, Telegram или Вконтакте. Это позволяет завести учетную запись в один клик, что весьма удобно. Переданная сайту личная информация не станет доступна третьим лицам. Пополняем баланс. Оплата производится со счета пользователя. Доступно несколько способов перевода средств, комиссия указывается непосредственно в разделе. Теперь можно купить виртуальный номер для смс Авито. В магазине имеется две графы. В первой указываем сервис, после чего становится активным второе поле со странами. Выбираем нужное государство (напротив указывается стоимость). Нас переносит на страницу, где требуется подтвердить покупку. Средства спишутся со счета пользователя.

Если Вам необходимо большое количество виртуальных номеров, следует связаться с менеджером. Сотрудник предложит индивидуальные условия сотрудничества.

Как использовать номер для регистрации на Авито

В нашем распоряжении имеется виртуальный телефон, необходимо использовать его для создания учетной записи. Это происходит в несколько шагов:

Открываем окно регистрации. Вводим мобильный телефон, который купили ранее. Система уведомляет о том, что СМС было отправлено. Чтобы получить на номер СМС Авито, переходим на сайт «Tiger SMS» в личный кабинет. Здесь необходимо нажать кнопку с соответствующим названием. Копируем или запоминаем код, с которым отправляется к форме регистрации. После подтверждения, учетная запись считается созданной.

При регистрации большого количества профилей, рекомендуется воспользоваться программой-анонимайзером. В ином случае, система безопасности зафиксирует подозрительную активность и может выдать бан.