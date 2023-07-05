Купить виртуальный номер для Гугл

Google – это одна из крупнейших IT компаний в мире, которая владеет самым популярным поисковиком. Создана уникальная экосистема сервисов, куда входит электронная почта, облачное хранилище, приложения для работы с документами, календарь и многое другое. Для использования доступного функционала, необходимо завести учетную запись Gmail. Она является универсальной, поскольку позволяет создавать профили во всех сервисах компании. Данная задача выполняется в несколько кликов.





Особое внимание уделяется защите пользователей от спама. Используется стандартная схема, когда требуются мобильные номера для регистрации Гугл. Это не представляет проблемы, если Вы готовы воспользоваться собственным телефоном. Но что делать, когда нужно завести дополнительный аккаунт, остаться анонимным или провести множественную регистрацию? Здесь помогут виртуальные номера Google. Они позволяют получить СМС через интернет.

Сервис «Tiger SMS» предлагает купить виртуальный номер Гугл по цене от нескольких рублей. Сайт обладает удобным интерфейсом и простой системой управления.

Виртуальные номера для Гугл аккаунта – особенности

Главным отличие от реального контакта является отсутствие физического носителя (Sim-карты). Получение СМС происходит в личном кабинете пользователя. Можно добиться полной анонимности. Номер телефона для регистрации Google никак не связан с человеком, который решит его использовать.





Конфиденциальность является не единственным преимуществом. Номер для смс Гугл может принадлежать любой стране. Это особенно актуально для тех, кто не хочет попасть под санкции или блокировки российских пользователей. Дополнительно, можно пользоваться региональными бонусами и скидками. Например, для ряда стран действуют более выгодные условия покупок в приложениях и магазинах.

Купить номер для СМС Google от «Tiger SMS»

Рассмотрим процесс приобретения на примере сайта «Tiger SMS»:

Регистрируем учетную запись. Наличие собственного профиля открывает функционал покупки, хранения номеров и приема СМС сообщений. Для регистрации вводим адрес электронной почты и проходим стандартную процедуру. Более быстрый способ позволяет завести аккаунт в один клик. Для этого нужно нажать соответствующую кнопку и импортировать данные из Google, Telegram или VK. Сервис гарантируем пользователям высокий уровень конфиденциальности личных данных. Пополняем баланс. Необходимо выбрать платежную систему из предложенных в списке и указать сумму перевода. Обычно, средства поступают на счет моментально. Теперь нам нужно купить номер Гугл (Google). Сначала, нужно указать сервис (выбираем Gmail), потом страну. Можно найти подходящий вариант непосредственно в списке или воспользоваться строкой поиска. Нажимаем «Купить» для перехода на следующую страницу. Подтверждаем приобретение.

Все номера сохраняются в разделе «История номеров». Здесь их можно отсортировать по различным параметрам.

Как использовать виртуальный номер для регистрации Гугл аккаунта

После покупки, приступаем к созданию учетной записи электронной почты. Представим пошаговую инструкцию:

Открываем окно регистрации. Нам будут предлагать поля, которые нужно заполнить. Указывается имя, фамилия, дата рождения, а также адрес Gmail. Когда выдается окно для телефона, вводим номер для смс Google, который купили ранее. Система уведомит об отправке сообщения. Переходим на сайт «Tiger SMS». В личном кабинете нас интересует раздел «Активные номера». Находим нужный и нажимаем кнопку «Смотреть СМС». Имеется опция копировать код верификации одним кликом. Возвращаемся к регистрации на сайте Google. Вводим код верификации и завершаем создание учетной записи.

Номера телефонов для регистрации Гугл могут быть приобретены в любом количестве. Для оптовиков действуют особые скидки, за которыми следует обращаться к менеджеру.