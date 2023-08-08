Купить виртуальный турецкий номер

Довольно часто может потребоваться купить турецкий номер телефона. Далеко не все знают, как можно выполнить поставленную задачу. Оптимальный способ – это воспользоваться сервисом приема СМС. Сайт «Tiger SMS» предлагает выгодные условия для всех заинтересованных лиц. Сюда относятся не только оптовики, но и те, кому нужен только один телефон. Постараемся подробнее разобраться с тем, в каких ситуациях нужен номер телефона Турции, в чем отличия виртуального контакта от реального и рассмотрим пошаговую инструкцию по приобретению.





Когда может понадобиться мобильный номер Турции

Наиболее распространенная ситуация – это необходимость регистрации на сайтах этой страны. В сложившейся ситуации, Турция часто выступает лояльной площадкой для обхода санкций. Это касается не только государственного уровня, но и обычных граждан. Постоянно совершаются покупки на специализированных сайтах по продаже одежды, обуви, лекарств, электроники и большого количества других товаров.

Современная система регистрации предполагает необходимость использования мобильного телефона для авторизации. Турецкий номер для СМС весьма востребован, поскольку гарантирует получение сообщения с кодом подтверждения. Можем порекомендовать нашу статью про создание профиля на турецких ресурсах для покупки товаров.





Данная страна является популярной у пользователей сети во всем мире и по другой причине. Купить виртуальный номер Турции требуется для экономии. Многие сервисы устанавливают собственные условия приобретения своих продуктов для различных государств. Например, покупки в некоторых приложениях Play Market от Google будут дешевле для турецких аккаунтов (почти в два раза). Если в этом сервисе достаточно указать Турцию в качестве домашнего региона, то другие идут дальше. Они требуют подтверждение, что пользователь находится в данной стране. Необходимо использовать турецкий номер телефона для приема СМС, а также сменить геолокацию. Это позволит приобрести подписку на различные программы и многое другое со скидкой. Когда речь заходит об экономии в десятки и сотни долларов, стоимость контакта на этом фоне является минимальной.





Виртуальный турецкий номер онлайн часто востребован и по экономическим причинам. Как показывает практика, он относится к бюджетной категории. Это особенно заметно, если сравнивать со стоимостью номеров США, стран Евросоюза и других государств. Подобный фактор играет одну из ключевых ролей при массовой регистрации аккаунтов.

Чем отличается виртуальный турецкий номер от реального

Данный вопрос интересует многих пользователей. Один вопрос требуется прояснить заранее. Виртуальный номер телефона Турции для СМС не является каким-либо нарушением правил, когда речь заходит о регистрации. Он подходит для создания учетных записей, и система безопасности не будет их блокировать.





Основным отличие считается отсутствие физического носителя. Временный турецкий номер не привязан к Сим-карте. Его может приобрести любой желающий, вне зависимости от страны пребывания. Магазины не просят указывать никаких данных о себе, сервис «Tiger SMS» делает все возможное для сохранения анонимности пользователей. Получение СМС происходит через интернет.

Как купить виртуальный номер Турции

Постараемся разобрать процесс приобретения шаг за шагом. В качестве примера используем сайт «Tiger SMS»:

Регистрируем учетную запись. Собственный профиль позволит использовать все возможности – от покупки на основании конкретных запросов до получения хранения и СМС. Введение адреса электронной почты считается классическим способом. Для регистрации в один клик имеются кнопки импорта данных из Google, VK и Телеграм. Переходим на страницу оплаты, где нужно пополнить личный счет. Именно с него будут списываться средства. Необходимо выбрать платежную систему и указать сумму. Теперь можно купить турецкий номер для СМС. Первым шагов в левой колонке указываем интересующий сервис. В качестве примера мы выберем Trendyol. Появляется вторая колонка, где доступен список стран – находим Турцию. Активируется кнопка «Купить», которую нужно нажать для продолжения. Не обязательно пролистывать список в поисках нужного пункта, поскольку имеется поле поиска (требуется ввести название полностью или его часть). Подтверждаем покупку.

В нашем распоряжении появляется виртуальный номер телефона Турции. Его можно использовать в любое удобное время, поскольку он сохраняется на специальной странице в профиле. Пользователю дается 20 минут, когда он может нажать кнопку «Отменить» и расторгнуть сделку (деньги вернутся на счет).

Виртуальные турецкие номера телефонов для СМС получают коды моментально. После этого они считаются использованными и больше никто не сможет применить их повторно, что обеспечивает безопасность создаваемого профиля.