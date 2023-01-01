Лучшие российские мессенджеры для бизнеса в 2023 году
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Российские бизнес-мессенджеры в 2023 году
Удобный мессенджер для бизнеса — это отличная площадка, на которой должна быть возможность заводить публичные и личные каналы. Желательно, чтобы такое приложение было изначально рассчитано как корпоративное или чтобы оно по функционалу подходило для общения внутри компании. Многим нравится бизнес-мессенджер Ватсап, но он специфичен. И стоит отметить, что именно аккаунт business — отдельный, его заводят специально для работы. Чтобы можно было использовать этот вариант, необходим специальный номер.
Сейчас также стал популярным VK мессенджер для бизнеса, но стоит учесть, что сервис ограничен в функционале для клиентов. Если вы хотите увеличить количество доступных возможностей, лучше всего обратить внимание на специализированные площадки.
Российские бизнес-мессенджеры в 2023 году
Если вы хотите использовать специализированные мессенджеры, вам стоит обратить внимание на российские сервисы. Это один из самых надёжных способов наладить постоянную связь, не боятся потери документов или же блокировки. Ниже дан короткий обзор самых популярных мессенджеров для бизнеса 2023 года:
1. Пачка
2. Tada.Team
3. Dialog
4.VK Teams
5. Яндекс мессенджер для бизнеса
Как можно увидеть, найти мессенджер для бизнеса бесплатный не составляет труда. Можно даже спокойно тестировать некоторые приложения. Также никто не мешает использовать Тelegram, у которого достаточный функционал для корпоративного общения.
Но очень часто для регистрации необходим дополнительный номер. Особенно, если вы хотите разделить работу и личную жизнь.
Чтобы бизнес-чаты в мессенджере не мешали вам в дальнейшем спокойно общаться с близкими, можно завести дополнительный аккаунт. И для этого необязательно покупать новый номер. Можно воспользоваться виртуальным. Заодно вы защитите себя от спама.
Как виртуальный номер помогает подобрать лучшие бизнес-мессенджеры?
Виртуальные номера также полезны тем, что помогают протестировать площадку, например Яндекс мессенджер Многие не хотят везде оставлять свои контакты, так как это опасно, провоцирует спам, подвергает риску персональные данные. Другим пользователям необходимо завести дополнительный аккаунт, а личный номер уже занят основным. Все эти проблемы решает сервисы смс-активации.
Давайте разберемся, как происходит с регистрация в мессенджере по виртуальному номеру:
Нужно открыть площадку TIGER-SMS.COM.
Дальше — пройти регистрацию, она довольно простая.
Пополнить счёт. Можно это сделать любым способом, удобным для вас.
Выбрать слева на главной странице название нужного мессенджера, а справа — страну для мобильного оператора.
Добавить купленный номер при регистрации аккаунта в мессенджера.
Дальше на сайте нужно принять Tiger SMS. Для этого достаточно кликнуть на кнопку.
Добавить полученный код.
Всё, теперь вы можете получать уведомления в мессенджерах для бизнеса и не только. Вам будет доступен полный функционал, можно спокойно тестировать и подбирать для себя лучшие варианты.