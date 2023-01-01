Лучшие российские мессенджеры для бизнеса в 2023 году

Удобный мессенджер для бизнеса — это отличная площадка, на которой должна быть возможность заводить публичные и личные каналы. Желательно, чтобы такое приложение было изначально рассчитано как корпоративное или чтобы оно по функционалу подходило для общения внутри компании. Многим нравится бизнес-мессенджер Ватсап, но он специфичен. И стоит отметить, что именно аккаунт business — отдельный, его заводят специально для работы. Чтобы можно было использовать этот вариант, необходим специальный номер.

Сейчас также стал популярным VK мессенджер для бизнеса, но стоит учесть, что сервис ограничен в функционале для клиентов. Если вы хотите увеличить количество доступных возможностей, лучше всего обратить внимание на специализированные площадки.

Российские бизнес-мессенджеры в 2023 году

Если вы хотите использовать специализированные мессенджеры, вам стоит обратить внимание на российские сервисы. Это один из самых надёжных способов наладить постоянную связь, не боятся потери документов или же блокировки. Ниже дан короткий обзор самых популярных мессенджеров для бизнеса 2023 года:

1. Пачка



