 Как зарегистрироваться в Chat GPT и Midjourney и что будет если их объединить?
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Как зарегистрироваться в Chat GPT и Midjourney и что будет если их объединить?

Содержание

Как действовать?

Например, обратитесь к GPT так

Как зарегистрироваться в Chat GPT и Midjourney и что будет если их объединить?

Что будет, если объединить этих нейролидеров и обучить работе друг с другом? Получится настоящая «бомба»! Приведем пример успешного кейса такой коллаборации.

 

Художники, занимающиеся генерацией изображений в нейросетях, тоже могут встречаться с творческим кризисом. Выйти из него легче, если часть задач по составлению промта поручить чат-боту. У него можно попросить помощь, например, в создании нового персонажа для романа, мультика или комикса.

Как действовать?

Например, обратитесь к GPT так:

«создай формулу запроса для Midjourney: (картинка, которую мы создаем), (6 ключевых слов для описания), (тип камеры), (тип объектива), (стиль съемки), (тип пленки), (время суток). При генерации запроса пиши все в одну линию. Не разделяй части запроса. Используй запятые. Если тебе формула понятна, ответь на это сообщение «да».

После ответа ИИ «да», продолжайте: «Напиши 3 запроса для картинок в Midjourney, используя указанную формулу».

 

Вводить запрос в Chat GPT можно на русском, но потом получившийся текст нужно перевести на английский (например, через DeepL), чтобы официальная версия Midjourney вас поняла и создала умопомрачительную графику.

 

С помощью «Tiger sms» легко зарегистрироваться в мире нейросетей. Начните знакомство с возможностями Chat GPT и Midjourney прямо сейчас!  

 

Елена Кузнецова
Автор: Елена Кузнецова

Тестировщица в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций и виртуальных номеров, с упором на инструменты автоматизации и методологии тестирования. Ее практические рекомендации и обзоры бесценны для специалистов по обеспечению качества, стремящихся улучшить свои рабочие процессы.