 Регистрация в ChatGPT без номера телефона: Может ли чат бот быть финансовым советником?
Внимание! Перейти в раздел API
Используешь регер с регионом RU? Тогда не забудь обновить запросы на наше зеркало — https://tiger-sms.store или на поддомен https://api.tiger-sms.com
RU
Вход Регистрация
Купить номер API Заработок на SMS Бесплатные номера Блог Часто задаваемые вопросы Обратная связь Партнеры Контакты

Публичная оферта
Политика в отношении персональных данных и файлов cookie
Политика оплаты
Политика доставки
Политика возврата средств
Правила возврата
Карта сайта

Блог

Регистрация в ChatGPT без номера телефона: Может ли чат бот быть финансовым советником?

Регистрация в ChatGPT без номера телефона: Может ли чат бот быть финансовым советником?

Chat GPT можно использовать в качестве полноценного финансового советника: он помогает семье планировать и контролировать свои расходы, избегать излишних трат и накапливать сбережения. Например, вы можете загрузить трек ваших доходов и расходов, после чего ИИ проведет анализ трат, даст вам вполне конкретные рекомендации как сделать бюджет более сбалансированным, укажет слабые стороны.

 

Как обратиться к ИИ-помощнику?

Предлагаем несколько вариантов промптов для общения с нейросетью:

 

- “Объясни важность постановки финансовых целей при ведении семейного бюджета”;

- “У меня есть цель накопить N сумму за N месяцев. Какие советы ты дашь для уменьшения расходов и увеличения накоплений при сохранении качества жизни?”;

- “Приведи пример системы составления семейного бюджета для семьи из 4 человек на месяц”;

- “Расскажи, как оптимизировать траты на продукты”;

- “Как я могу вовлечь детей в процесс составления бюджета?”

 

Chat GPT поможет сформировать реалистичные цели и предложит исходя из ваших целей возможные инструменты инвестирования. Может предложить варианты по рефинансированию и сокращению долгов.

 

Если планирование бюджета вызывает трудности – регистрируйся в Chat GPT с помощью “Tiger sms” и возьми его в помощники.  

Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.