Регистрация в ChatGPT без номера телефона: Может ли чат бот быть финансовым советником?

Chat GPT можно использовать в качестве полноценного финансового советника: он помогает семье планировать и контролировать свои расходы, избегать излишних трат и накапливать сбережения. Например, вы можете загрузить трек ваших доходов и расходов, после чего ИИ проведет анализ трат, даст вам вполне конкретные рекомендации как сделать бюджет более сбалансированным, укажет слабые стороны.

Как обратиться к ИИ-помощнику?

Предлагаем несколько вариантов промптов для общения с нейросетью:

- “Объясни важность постановки финансовых целей при ведении семейного бюджета”;

- “У меня есть цель накопить N сумму за N месяцев. Какие советы ты дашь для уменьшения расходов и увеличения накоплений при сохранении качества жизни?”;

- “Приведи пример системы составления семейного бюджета для семьи из 4 человек на месяц”;

- “Расскажи, как оптимизировать траты на продукты”;

- “Как я могу вовлечь детей в процесс составления бюджета?”

Chat GPT поможет сформировать реалистичные цели и предложит исходя из ваших целей возможные инструменты инвестирования. Может предложить варианты по рефинансированию и сокращению долгов.

Если планирование бюджета вызывает трудности – регистрируйся в Chat GPT с помощью “Tiger sms” и возьми его в помощники.