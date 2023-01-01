Применение нейросети в маркетинге: сможет ли ИИ заменить привычного маркетолога?
Содержание
Что такое нейросети и где они применяются
Преимущества нейросетей для бизнеса
Компании активно внедряют технологию, потому что они дают компаниям 3 преимущества
Как применяются нейросети в маркетинге
Создание контента без участия человека
Нейронные сети в основном используются в 2 направления
Повышение эффективности рекламы
ТОП - 4 нейросетей для бизнеса
Нейронные сети — главный тренд 2023 года, который на слуху практически у каждого. Хотя эту технологию разрабатывают с 90-х гг., она стала популярна именно в 2022–23. Нейросети получили распространение благодаря тому, что ChatGPT и аналогичные проекты начали качественно выполнять реальные задачи. Теперь они способны генерировать контент, анализировать данные и т. д., что сделало их важным инструментом в арсенале маркетолога.
В этой статье рассмотрим, как применяют нейросети для бизнеса, в чем их ценность, какие инструменты существуют.
Что такое нейросети и где они применяются
Нейросеть — математическая модель, которая обрабатывает информацию, как нервная система человеческого мозга. В отличие от примитивных систем, нейронная сеть умеет решать интеллектуальные задачи, для выполнения которых не было подготовленного человеком алгоритма и предсказуемого результата.
Главная особенность технологии — способность к обучению. Нейроны автоматически настраиваются в зависимости от результатов выполнения задачи, чтобы достичь максимальной точности или как минимум удовлетворить потребности пользователя.
Изначально нейросети применяли только для выполнения сложных вычислений, поскольку они могли быстро и качественно решить задачу, для которой требовалось много трудочасов. Сейчас же ИИ получили больше функций. Они пригодятся не только разработчикам софта, но и копирайтерам, художникам, маркетологам и другим специалистам.
Уже сейчас нейросети способны:
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Генерировать картинки, тексты, аудио (даже песни).
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Раскрашивать изображения.
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Дорабатывать фотографии.
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Анализировать данные и т. д.
При желании можно внедрить другие функции (например, компьютерное зрение, общение с пользователем в чате). Возможности искусственного интеллекта ограничены только самим разработчиком и архитектурой.
Преимущества нейросетей для бизнеса
Компании активно внедряют технологию, потому что они дают компаниям 3 преимущества:
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Рост производительности. Нейросеть может быстро обрабатывать и генерировать массивы информации. Если живому сотруднику нужно несколько дней на создание картины, то искусственный интеллект создаст ее за пару секунд.
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Самостоятельность. После создания алгоритмов нейросети не нужен тренер. Она будет обучаться прямо во время работы, как ChatGPT. Поэтому компаниям не придется вкладывать много денег в тренировку ИИ после создания.
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Экономия. Нейросети не нужно платить зарплату, социальные взносы и давать отпуск. Достаточно оплатить подписку на готовое решение или один раз заплатить за создание собственного ИИ. В перспективе производство контента окажется намного дешевле, чем нанимать специалиста.
Кроме того, нейросетям часто дают типичные и монотонные задания, чтобы сотрудники могли сконцентрироваться на более сложных целях, которые невозможно достичь без участия человека.
Как применяются нейросети в маркетинге
В основном нужны нейросети для рекламы. Они помогают генерировать много контента, анализировать целевую аудиторию с опорой на большее количество параметров, чем было возможно раньше.
Персонализация
Если подключить систему к базе данных, то она сможет глубоко проанализировать поведение пользователей с опорой на Big Data. Нейросети для бизнеса в 2023 собирают и изучают огромное количество информации, с которым человек не справится.
Благодаря искусственному интеллекту появились рекомендательные системы. К примеру, Kinopoisk, Netflix, TikTok и другие платформы внедряют ИИ, чтобы предлагать пользователю релевантный и интересный контент. А интернет-магазины создают персонализированные рекламные письма. СберЛид, разработанный Сбером собирает информацию о последних покупках, просмотренных товарных карточках и предлагает релевантные товары, что увеличивает уровень продаж магазинов на 20–40%.
Создание контента без участия человека
Нейронные сети в основном используются в 2 направления:
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Тексты. Сервисы способны заниматься генерацией статей, комментариев, постов для социальных сетей. Кроме того, нейросети для маркетинга ценны тем, что подберут оптимальную структуру для большого текста, если не получается самому собрать.
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Картинки, аудио и видео. В основном инструменты используют для создания изображений. Они могут быстро генерировать картинки в разной стилистике, включая фотореалистичные.
Главное — правильно составить запрос, описав детали задачи. Если дать слишком широкий промпт, то ИИ просто не поймет, что именно требуется.
Вот для примера несколько фотографий, которые сгенерированы нейросетью "Stable Diffusion":
Анализ контента
Нейросети значительно упрощают выполнение сложных аналитических задач, связанных с изучением Big Data, распознаванием объектов на изображении и т. д. К примеру, при подключении ИИ к системе видеонаблюдения можно собрать и проанализировать данные о посещаемости офисов продаж, уровне удовлетворенности посетителей и даже ловить преступников. Neurovision предлагает технологию умного видеонаблюдения, которое позволяет анализировать очереди в магазине, обнаруживать пустые полки, выявлять людей из черного списка и т. д. с помощью компьютерного зрения.
Нейронная сеть определяет закономерности, составляет выводы и прогнозирует дальнейшие события. Аналитические модели способны предсказать спрос на продукцию с опорой на статистические данные. ИИ качественно выполняют технический анализ и предлагают дополнительную информацию, которая станет отличным дополнением к заключениям маркетологов.
Разработчики создали специальную нейросеть для анализа общественного мнения и тональности комментариев на 15 языках — Luminoso. Единственный недостаток — необходимо вручную загружать информацию. Система способна выявлять связи, собирать сведения в диаграммы. На основе предсказаний нейросети можно оптимизировать количество закупок, предсказать падение спроса и подготовить к этому моменту скидочную акцию.
В перспективе нейросети для бизнеса станут автоматизированными инструментами для маркетинговых исследований. Благодаря им аналитика станет в разы дешевле и быстрее.
Повышение эффективности рекламы
Нейронные сети применяют для оптимизации рекламных кампаний. Эта задача находится на стыке аналитики, персонализации и подготовки контента. К примеру, компания «Очкарик» внедрила нейронные сети для поиска людей в очках в ВК и отправляла им подходящие предложения. Благодаря ИИ компания расширила ЦА в 4 раза.
Нейронные сети упрощают производство контента, анализ, поэтому можно подготовить множество вариантов данных и проводить исследования с минимальными затратами.
ТОП - 4 нейросетей для бизнеса
Рассмотрим 4 популярных проекта, которые уже сейчас активно используют компании для решения маркетинговых задач.
ChatGPT
ChatGPT — лучший проект в области нейронных сетей и искусственного интеллекта. Его разработала компания OpenAI, которая стала локомотивом в индустрии. Сейчас ChatGPT имеет лучшие показатели в генерации текстов. Он умеет копировать человеческую речь, рассуждать на философские темы, создавать научные работы.
Модель обучается говорению во время взаимодействия с реальными людьми.
Что умеет:
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Писать тексты разных форматов (статьи, посты, заметки, деловые письма).
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Переводить на другой язык.
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Генерировать хештеги для SEO-оптимизации.
Чтобы использовать сервис, нужно зарегистрироваться на сайте. Есть платная подписка, которая расширяет функциональность нейросети и ускоряет обработку запросов.
DALL-E 2
DALL-E 2 — нейросеть, генерирующая картинки из текстовых описаний. Она создает оригинальные арты по словам пользователя. Изображения похожи на настоящие картины, созданные профессиональным художником. Пользователи могут загружать собственные изображения и редактировать их с помощью текстовых подсказок.
Что умеет:
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Создавать изображения по текстовому описанию.
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Дорабатывать готовые картины.
Особенность DALL-E 2 — соблюдение выбранной стилистики. Нейросеть может создать работу в стиле картин эпохи Возрождения, аниме или российского постмодернизма.
Пользователям доступны 200 бесплатных генераций изображений в первый месяц и по 60 в последующие. Для расширения тарифа нужно заплатить 15 долларов за 460 запросов.
You.com
Это новая поисковая система, которая способна ответить на любой вопрос с использованием материалов из интернета. При этом она может поддерживать диалог с пользователями подробно рассказывать практически о чем угодно.
Что умеет:
-
Генерировать заголовки, посты для социальных сетей.
-
Создавать электронные письма и тексты в различных стилистиках.
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Рисовать картины.
Первые 10 текстов или изображений можно создать бесплатно и без регистрации аккаунта. Затем необходимо купить одну из подписок за 10 долларов и больше.
CopyMonkey
CopyMonkey — сервис для генерации текстового контента. Сначала платформа была заточена на e-commerce и создавала короткие описания товаров на основе характеристик. Затем разработчики добавили больше функций, а также внедрили поддержку несколько стилей и возможность выбирать задачи текста.
Генерирует:
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SEO-статьи.
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Посты для социальных сетей.
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Описания к видео на YouTube.
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Товарные карточки.
Пользователи могут создать 10 статей после регистрации. Чтобы продолжить работать с сервисом, нужно оплатить подписку от 1599 рублей в месяц.
Подведение итогов
Нейронные сети — перспективная технология, которая теперь доступна не только крупным корпорациям. Теперь искусственный интеллект могут использовать компании любого масштаба. С их помощью можно оптимизировать производство контента, анализ информации, персонализировать рекламные предложения и создать надежные рекомендательные системы.
Главное — при создании контента не забывать проверить его на антиплагиате. Нельзя предсказать результат работы с данными, из-за чего иногда они выдают картины и тексты, которые практически не отличаются от тех, на которых учились. Это крайне важно с точки зрения авторского права и SEO-продвижения.
Кроме того, стоит отметить, что нейросеть пока не может заменить профессионалов. Компании все еще нуждаются в сильных маркетологах, копирайтерах и художниках.