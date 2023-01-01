Применение нейросети в маркетинге: сможет ли ИИ заменить привычного маркетолога?

Нейронные сети — главный тренд 2023 года, который на слуху практически у каждого. Хотя эту технологию разрабатывают с 90-х гг., она стала популярна именно в 2022–23. Нейросети получили распространение благодаря тому, что ChatGPT и аналогичные проекты начали качественно выполнять реальные задачи. Теперь они способны генерировать контент, анализировать данные и т. д., что сделало их важным инструментом в арсенале маркетолога.

В этой статье рассмотрим, как применяют нейросети для бизнеса, в чем их ценность, какие инструменты существуют.





Что такое нейросети и где они применяются

Нейросеть — математическая модель, которая обрабатывает информацию, как нервная система человеческого мозга. В отличие от примитивных систем, нейронная сеть умеет решать интеллектуальные задачи, для выполнения которых не было подготовленного человеком алгоритма и предсказуемого результата.

Главная особенность технологии — способность к обучению. Нейроны автоматически настраиваются в зависимости от результатов выполнения задачи, чтобы достичь максимальной точности или как минимум удовлетворить потребности пользователя.

Изначально нейросети применяли только для выполнения сложных вычислений, поскольку они могли быстро и качественно решить задачу, для которой требовалось много трудочасов. Сейчас же ИИ получили больше функций. Они пригодятся не только разработчикам софта, но и копирайтерам, художникам, маркетологам и другим специалистам.

Уже сейчас нейросети способны:

Генерировать картинки, тексты, аудио (даже песни).

Раскрашивать изображения.

Дорабатывать фотографии.

Анализировать данные и т. д.

При желании можно внедрить другие функции (например, компьютерное зрение, общение с пользователем в чате). Возможности искусственного интеллекта ограничены только самим разработчиком и архитектурой.





Преимущества нейросетей для бизнеса

Компании активно внедряют технологию, потому что они дают компаниям 3 преимущества:

Рост производительности. Нейросеть может быстро обрабатывать и генерировать массивы информации. Если живому сотруднику нужно несколько дней на создание картины, то искусственный интеллект создаст ее за пару секунд.

Самостоятельность. После создания алгоритмов нейросети не нужен тренер. Она будет обучаться прямо во время работы, как ChatGPT. Поэтому компаниям не придется вкладывать много денег в тренировку ИИ после создания.

Экономия. Нейросети не нужно платить зарплату, социальные взносы и давать отпуск. Достаточно оплатить подписку на готовое решение или один раз заплатить за создание собственного ИИ. В перспективе производство контента окажется намного дешевле, чем нанимать специалиста.

Кроме того, нейросетям часто дают типичные и монотонные задания, чтобы сотрудники могли сконцентрироваться на более сложных целях, которые невозможно достичь без участия человека.

Как применяются нейросети в маркетинге

В основном нужны нейросети для рекламы. Они помогают генерировать много контента, анализировать целевую аудиторию с опорой на большее количество параметров, чем было возможно раньше.

Персонализация

Если подключить систему к базе данных, то она сможет глубоко проанализировать поведение пользователей с опорой на Big Data. Нейросети для бизнеса в 2023 собирают и изучают огромное количество информации, с которым человек не справится.

Благодаря искусственному интеллекту появились рекомендательные системы. К примеру, Kinopoisk, Netflix, TikTok и другие платформы внедряют ИИ, чтобы предлагать пользователю релевантный и интересный контент. А интернет-магазины создают персонализированные рекламные письма. СберЛид, разработанный Сбером собирает информацию о последних покупках, просмотренных товарных карточках и предлагает релевантные товары, что увеличивает уровень продаж магазинов на 20–40%.

Создание контента без участия человека

Нейронные сети в основном используются в 2 направления:

Тексты. Сервисы способны заниматься генерацией статей, комментариев, постов для социальных сетей. Кроме того, нейросети для маркетинга ценны тем, что подберут оптимальную структуру для большого текста, если не получается самому собрать.

Для примера давайте возьмем бота Telegram ChatGPT, который сейчас предоставляет бесплатно сервис смс-активаций " Tiger SMS ". Допустим нам нужен пост для ВК на тему: "как использовать нейросети в маркетинге". Пишем боту в свободной форме, например: "Привет, напиши небольшой пост для ВКонтакте на тему: как использовать нейросети в маркетинге". И вот, что нам предлагает нейросеть:

Проверим теперь пост на уникальность сервисом text.ru:

Неплохой результат как по содержанию, так и по уникальности, не находите?

Картинки, аудио и видео. В основном инструменты используют для создания изображений. Они могут быстро генерировать картинки в разной стилистике, включая фотореалистичные.

Главное — правильно составить запрос, описав детали задачи. Если дать слишком широкий промпт, то ИИ просто не поймет, что именно требуется.

Вот для примера несколько фотографий, которые сгенерированы нейросетью "Stable Diffusion":





Анализ контента

Нейросети значительно упрощают выполнение сложных аналитических задач, связанных с изучением Big Data, распознаванием объектов на изображении и т. д. К примеру, при подключении ИИ к системе видеонаблюдения можно собрать и проанализировать данные о посещаемости офисов продаж, уровне удовлетворенности посетителей и даже ловить преступников. Neurovision предлагает технологию умного видеонаблюдения, которое позволяет анализировать очереди в магазине, обнаруживать пустые полки, выявлять людей из черного списка и т. д. с помощью компьютерного зрения.

Нейронная сеть определяет закономерности, составляет выводы и прогнозирует дальнейшие события. Аналитические модели способны предсказать спрос на продукцию с опорой на статистические данные. ИИ качественно выполняют технический анализ и предлагают дополнительную информацию, которая станет отличным дополнением к заключениям маркетологов.

Разработчики создали специальную нейросеть для анализа общественного мнения и тональности комментариев на 15 языках — Luminoso. Единственный недостаток — необходимо вручную загружать информацию. Система способна выявлять связи, собирать сведения в диаграммы. На основе предсказаний нейросети можно оптимизировать количество закупок, предсказать падение спроса и подготовить к этому моменту скидочную акцию.

В перспективе нейросети для бизнеса станут автоматизированными инструментами для маркетинговых исследований. Благодаря им аналитика станет в разы дешевле и быстрее.

Повышение эффективности рекламы

Нейронные сети применяют для оптимизации рекламных кампаний. Эта задача находится на стыке аналитики, персонализации и подготовки контента. К примеру, компания «Очкарик» внедрила нейронные сети для поиска людей в очках в ВК и отправляла им подходящие предложения. Благодаря ИИ компания расширила ЦА в 4 раза.

Нейронные сети упрощают производство контента, анализ, поэтому можно подготовить множество вариантов данных и проводить исследования с минимальными затратами.

ТОП - 4 нейросетей для бизнеса

Рассмотрим 4 популярных проекта, которые уже сейчас активно используют компании для решения маркетинговых задач.

ChatGPT





ChatGPT — лучший проект в области нейронных сетей и искусственного интеллекта. Его разработала компания OpenAI, которая стала локомотивом в индустрии. Сейчас ChatGPT имеет лучшие показатели в генерации текстов. Он умеет копировать человеческую речь, рассуждать на философские темы, создавать научные работы.

Модель обучается говорению во время взаимодействия с реальными людьми.

Что умеет:

Писать тексты разных форматов (статьи, посты, заметки, деловые письма).

Переводить на другой язык.

Генерировать хештеги для SEO-оптимизации.

Чтобы использовать сервис, нужно зарегистрироваться на сайте. Есть платная подписка, которая расширяет функциональность нейросети и ускоряет обработку запросов.

DALL-E 2





DALL-E 2 — нейросеть, генерирующая картинки из текстовых описаний. Она создает оригинальные арты по словам пользователя. Изображения похожи на настоящие картины, созданные профессиональным художником. Пользователи могут загружать собственные изображения и редактировать их с помощью текстовых подсказок.

Что умеет:

Создавать изображения по текстовому описанию.

Дорабатывать готовые картины.

Особенность DALL-E 2 — соблюдение выбранной стилистики. Нейросеть может создать работу в стиле картин эпохи Возрождения, аниме или российского постмодернизма.

Пользователям доступны 200 бесплатных генераций изображений в первый месяц и по 60 в последующие. Для расширения тарифа нужно заплатить 15 долларов за 460 запросов.

You.com





Это новая поисковая система, которая способна ответить на любой вопрос с использованием материалов из интернета. При этом она может поддерживать диалог с пользователями подробно рассказывать практически о чем угодно.

Что умеет:

Генерировать заголовки, посты для социальных сетей.

Создавать электронные письма и тексты в различных стилистиках.

Рисовать картины.

Первые 10 текстов или изображений можно создать бесплатно и без регистрации аккаунта. Затем необходимо купить одну из подписок за 10 долларов и больше.

CopyMonkey

CopyMonkey — сервис для генерации текстового контента. Сначала платформа была заточена на e-commerce и создавала короткие описания товаров на основе характеристик. Затем разработчики добавили больше функций, а также внедрили поддержку несколько стилей и возможность выбирать задачи текста.

Генерирует:

SEO-статьи.

Посты для социальных сетей.

Описания к видео на YouTube.

Товарные карточки.

Пользователи могут создать 10 статей после регистрации. Чтобы продолжить работать с сервисом, нужно оплатить подписку от 1599 рублей в месяц.

Подведение итогов

Нейронные сети — перспективная технология, которая теперь доступна не только крупным корпорациям. Теперь искусственный интеллект могут использовать компании любого масштаба. С их помощью можно оптимизировать производство контента, анализ информации, персонализировать рекламные предложения и создать надежные рекомендательные системы.

Главное — при создании контента не забывать проверить его на антиплагиате. Нельзя предсказать результат работы с данными, из-за чего иногда они выдают картины и тексты, которые практически не отличаются от тех, на которых учились. Это крайне важно с точки зрения авторского права и SEO-продвижения.

Кроме того, стоит отметить, что нейросеть пока не может заменить профессионалов. Компании все еще нуждаются в сильных маркетологах, копирайтерах и художниках.