Re;Memory: неоднозначные возможности нейросети

В начале этого года южнокорейская компания DeepBrain представила весьма “спорную” разработку: технологию на основе ИИ, способную оцифровать человека, тем самым позволяя существовать этой копии вечно. По мнению создателей, возможность общаться с реалистично созданной копией по видеосвязи может стать крайне важной функцией для тех, кто, например, потерял близких людей.

Как это работает?

Если человек считает приемлемым создать свою виртуальную копию, то должен проделать следующее:

● посетить студию записи DeepBrain, где с ним проведет интервью ИИ;

● используя определенные алгоритмы, Re;memory проанализирует и сохранит внешность, голос, особенности характера, изучит любую предоставленную информацию, фото и видео;

● после нескольких часов записи клиент может оценить результат: пообщаться со своей виртуальной копией в режиме видеосвязи. В дальнейшем родственники используют ее, чтобы устраивать так называемые “сеансы воссоединения” в реальном времени, стоимостью около 1200$ каждый.

Процесс оцифровки обходится клиентам от 12 до 25 тысяч $.

Польза или вред?

Разработка вызвала настоящий “взрыв”. Одни посчитали это технологическим прорывом, позволяющим родственникам периодически видеться с дорогими им людьми, которых они потеряли (например, онкобольных). Другие же отозвались крайне негативно и назвали проект неэтичным: зачем лишний раз травмировать скорбящих людей. Тем не менее, Re;Memory продолжает существовать и имеет свою аудиторию. А как вы относитесь к такой разработке?

Нейросети удивляют порой невероятными возможностями: подписывайся на блог “Tiger sms”, где мы публикуем самый интересный контент из мира современных технологий.