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Как зарегистрироваться в зарубежных сервисах с помощью виртуальных номеров

Как зарегистрироваться в зарубежных сервисах с помощью виртуальных номеров

Обзор крутых приложений для музыкантов

Редакция SAMESOUND.RU поделилась обзором лучших приложений для тех, кто в музыке или только начинает свой путь в этой сфере. Современные разработки позволяют создавать треки, живые сеты, ремиксы, оцифровывать партитуры и т.д.

 

Какие приложения обязательно нужно попробовать в деле:

  Garage Band – абсолютный лидер от Apple c интуитивным интерфейсом и большим выбором инструментов и звуков. Есть возможность синхронизировать мобильную версию с Макбуком или iMac, что позволит полноценно продолжить работу над проектом на десктопе;

      Animoog – профессиональный синтезатор, отличный мобильный инструмент для записи и исполнения музыки;

      FL Studio – цифровая рабочая станция для создания музыки, предлагающая широкий спектр функций для записи, редактирования и сведения треков.

      My Music Sheet – рабочий инструмент для оцифровки партитуры. Нужно навести сканер на бумажный носитель с нотной записью и ждать пока программа переведет его в цифровой формат.

 

Для самых юных музыкантов можно загрузить Loopimal – программу, которая представляет собой секвенсор: дети могут создавать музыку, перетаскивая объекты на дорожки и меняя их положение. При этом мультяшные животные поют песни и издают забавные звуки.

 

Доступ к функционалу некоторых DAW возможен только по подписке (например, популярный My Music Sheet), но с помощью “Tiger sms” оплата зарубежных сервисов становится осуществима.

Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.