Обзор модема Quectel M26 для обеспечения связи с несколькими потоками одновременно

GOIP (GSM over IP) – это технология, которая позволяет совершать звонки и отправлять SMS через интернет, используя обычные SIM-карты. GOIP-устройства – это аппаратные реализации этой технологии, которые становятся все более популярными как среди крупных компаний, так и среди рядовых пользователей.

Модем Quectel M26 на базе модуля M26 от Quectel – яркий представитель GOIP-устройств. Давайте рассмотрим его подробнее:

1. Совместим с четырьмя частотными диапазонами GSM/GPRS:

1. DCS1800MHz: Европа, Азия, Африка.

2. PCS1900MHz: Северная и Южная Америка.

3. GSM850MHz: Северная и Южная Америка, Австралия, часть Африки и Азии.

4. EGSM900MHz: Европа, Азия, Африка, Ближний Восток.

2. Обладает поддержкой GPRS класса 12, что обеспечивает:

- Высокую скорость передачи данных: до 115 кбит/с в нисходящем канале и 85 кбит/с в восходящем канале.

- Надежное соединение: GPRS обеспечивает более надежное соединение, чем CSD, что позволяет использовать его для более критически важных приложений.

- Экономия заряда батареи: GPRS потребляет меньше энергии, чем CSD, что увеличивает время автономной работы вашего устройства.

3 . Обладает миниатюрными размерами : (15,8 мм × 17,7 мм × 2,3 мм), и является идеальным решением для интеграции в различные устройства

4. Создан с применением энергосберегающих технологий :

- Низкое потребление энергии: даже в активном режиме.

- Сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания: Идеально подходит для устройств, работающих от аккумуляторов.

5. Обладает широким спектром функций, делающих его идеальным инструментом для реализации различных задач в самых разных сферах:

- Системы безопасности:

Охранная сигнализация: мониторинг объектов, оповещение о тревогах Контроль доступа: управление доступом к зданиям, помещениям, оборудованию

- Прием и рассылка SMS:

Маркетинговые рассылки Сервисные уведомления Двусторонняя связь с клиентами

- Отслеживание:

Транспортных средств: контроль местоположения, маршрутов, пробега, состояния Персонала: обеспечение безопасности сотрудников, контроль рабочего времени

6. Легко интегрируется с TCP/UDP, FTP и PPP , делая его универсальным и простым в использовании инструментом для реализации IoT-решений :

- Простота использования: Вам не требуется дополнительная настройка для работы с распространенными интернет-сервисами.

- Гибкость: Возможность применения в различных сферах, начиная от передачи данных и заканчивая удалённым управлением устройствами.

- Надежность: Протоколы TCP/UDP, FTP и PPP гарантируют устойчивую связь и непрерывную передачу данных.

7. Также он полностью совместим с Bluetooth 3.0

Компактное и доступное решение Модем Quectel M26, которое применяется в самых разных сферах:

1. Это компактное и доступное устройство, которое может использоваться как симбанк и GSM-шлюз. Благодаря поддержке большого количества SIM-карт, M26 идеально подходит для SMS-активаций.

2. Это компактное устройство, которое может быть интегрировано в различные системы мониторинга. Он позволяет отслеживать местонахождение и состояние объектов, будь то транспортные средства, оборудование или животные, и передавать эти данные в режиме реального времени через сотовую сеть.

3. Это компактное и доступное решение, которое может использоваться для передача показаний без забот: компактный GSM/GPRS модуль для энерго-, водо- и газоснабжения.

4. Интегрируйте модуль Quectel M26 в вашу систему безопасности и обеспечьте бесперебойную передачу тревожных сигналов и видеопотоков. Технология Quectel GSM гарантирует высокую скорость, надежность и безопасность связи.

5. Этот доступный и компактный модем является неотъемлемым средством для обеспечения удаленного контроля и управления промышленным оборудованием и системами через мобильную сеть связи.

6. Этот инновационный инструмент является ключом к разработке умных, надежных и оптимальных транспортных систем. Он находит применение в автоматизированных системах взимания платы проезда и других передовых решениях в сфере транспорта, повышая его интеллектуальность, надежность и эффективность.

Как заработать с помощью сим банка Quectel M26

Ищете новое применение для своих неиспользуемых SIM-карт? Возможно наше предложение вас заинтересует. TIGER SMS предлагает партнерство по заработку на SMS. Смысл заключается в том, что вы сможете получать доход с регистраций аккаунтов в различных онлайн сервисах при помощи ваших сим карт. Если у вас есть какие то сомнения или вопросы, то обратитесь к нашим специалистам TIGER SMS, они точно окажут помощь и смогут развеять все сомнения.

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5. Достойное вознаграждение: Получайте плату за каждое доставленное SMS.

Где можно приобрести данный модем

Несмотря на введенные ограничения на поставку технологического оборудования в Российскую Федерацию, продукция Quectel по-прежнему доступна для приобретения российским потребителям. Ценовой диапазон данного модема варьируется в районе 1300-600$

Вы можете рассмотреть такие варианты площадок для покупки данного устройства:

1.China.org

2.Alnext

3. Made in China