Обзор нейросети Uberduck – возможности, преимущества, особенности использования

Развитие искусственного интеллекта серьезно расширяет возможности человека в различных сферах. Все больше людей используют подобную технологию в повседневной жизни – от развлечений до решения рабочих задач. Сервис Uberduck появился в 2021 году и быстро привлек внимание пользователей сети. Его основной задачей является озвучивание текста голосами различных персонажей – реальных или вымышленных.





Подобная возможность отлично подходит не только для развлечений, но находит применение в сфере рекламы, а также для звукомонтажеров. Чтобы успешно продвигать созданный нейронной сетью контент, необходимо большое количество профилей в социальных сетях и различных сервисах. Их регистрация станет намного проще, если использовать виртуальные номера от «Tiger SMS». Это сервис с удобным интерфейсом и низкими ценами.

Как зарегистрироваться в Uberduck

Процесс создания профиля довольно прост. Проведем пошаговый разбор:

В верхней правой части сайта находим кнопку «Sign Up», нажимаем ее. Нас переносит на страницу создания профиля. Здесь необходимо выбрать один из способов регистрации. Стандартный вариант – это ввести адрес электронной почты. На него будет отправлено письмо со ссылкой. Можно зарегистрироваться в один клик, если использовать импорт данных из Google или Magic Link. Профиль создан. Нас перенесет на страницу сайта, где доступен весь функционал нейросети.

Как видите, нет необходимости получать приглашения или сталкиваться с иными сложностями. Процесс регистрации занимает не более нескольких минут.

Как пользоваться сервисом Uberduck

Прежде всего, рассмотрим особенности нейронной сети. На данный момент, она является бесплатной, но с возможностью подключения Premium. Практически функционал доступен базовым аккаунтам без каких-либо ограничений. Единственным языком интерфейса является английский, но можно использовать расширения для перевода или встроенные возможности браузера.

Основные опции представлены в разделе «Products».





Подробнее разберемся с функционалом и его особенностями.

Text to speech (перевод текста в речь)

Наиболее востребованная функция, которая предусматривает большое разнообразие вариантов. Пользователь может выбрать того, кому принадлежит голос и в специальном поле ввести текст для озвучки.





Это далеко не все опции, поскольку допускается большое количество настроек – от типа речи до интонации. Следует сказать о некоторых технических ограничениях. Сервис лучше всего осуществляет озвучку на английском языке. В речи часто слышатся «механические» нотки. Если ознакомиться с постами в комьюнити, наилучший результат достигается при озвучке в стиле рэп-исполнения.

Voice to voice (озвучка другим голосом)

Функция практически аналогична предыдущему пункту. Главное отличие – в качестве исходника выступает не текстовое описание, а аудиофайл. Программа проводит распознавание речи. Доступен тот же выбор голосов для озвучки, как и ранее.





Удачный вариант, когда необходимо работать с речью, поскольку не потребуется тратить время на транскрибацию.

AI-generates raps (генерация рэпа)

Это стало неожиданностью даже для создателей, но наилучший результат достигается именно при создании рэпа.





Здесь имеется несколько этапов работы нейросети:

Выбираем тип бита. На выбор доступно несколько вариантов, в том числе без битов. Указываем текст песни. Его можно ввести самостоятельно или сгенерировать с помощью ИИ. В последнем случае, базовый аккаунт позволяет создавать текст длиной не более 4-х строк. Для снятия ограничений требуется подключить Премиум. Голосовая озвучка. На выбор появляется несколько вариантов – студии, известные рэперы или использование собственного голоса.

Когда все поля заполнены, ИИ генерирует рэп, который можно скачать в различных форматах.

Custom Voice (пользовательский голос)

Данная функция доступна только пользователям с подпиской. Она позволяет загрузить образец голоса, после чего доступна озвучка. Можно использовать его в качестве шаблона для любой из предыдущих опций.

Стоимость подписки Uberduck

Как видно из разбора функционала, практически все опции доступны в базовой версии. Ее функционал не сильно ограничен.





Существует несколько вариантов подписок (помимо базовой):

Creator. К особенностям относится снятие ограничений при создании рэпа, доступ по API, увеличенное количество генераций (до 3600 ежемесячно). Это более чем достаточно для обычных пользователей. Clone. Позволяет без ограничений пользоваться функцией клонирования пользовательского голоса. Enterprise. Предложение для организаций или профессиональных пользователей. Не предусматривает каких-либо ограничений, а также предоставляет функционал для интеграции с другими сервисами.

Следует учитывать, что российские карты и платежные системы не принимаются к оплате. Необходимо использовать иностранные счета или обходные пути.