Платформа Хироку и её аналоги
Платформа Heroku и ее аналоги
Широко распространенная PaaS (платформа как услуга) Heroku – ценный инструмент в работе веб-девелоперов. Она упрощает процесс создания приложений, позволяет запускать и управлять полностью в облаке. Сейчас новички могут за 5 минут создать свой первый проект, выполняя нехитрые команды Git для развертывания и запуска. Если возникают вопросы – на сайте много информационного материала как для начинающих, так и для опытных пользователей.
Однако есть у Heroku и минусы:
● цена, которая увеличивается в зависимости от количества используемых контейнеров (dyno);
● “засыпающие” после получаса бездействия приложения;
● ограниченные регионы доступа (США и Европа, другие страны – в рамках тарифных планов для корпоративных клиентов Private Spaces)
С конца прошлого года платформа отменила бесплатный хостинг. А в результате блокировки российских платежных карт конечная стоимость зарубежного сервиса существенно выросла. Пользователям приходится “знакомиться” с биржами криптовалют и проводить платежи через виртуальные банки с уплатой комиссии.
Если рассматривать альтернативные платформы, то по ценам, возможностям хостинга, характеристикам, гибкости и соглашению об уровне услуг (SLA) хорошо себя зарекомендовали следующие:
● DigitalOcean App Platform;
● AWS Elastic Beanstalk;
● Back4app;
● Google App Engine.
“Tiger sms” упрощает процесс приобретения желаемого продукта и регистрации: будь то зарубежный сервис или отечественный аналог.