Почему не приходит СМС на виртуальный номер?

Бывают случаи, когда на купленный виртуальный номер не приходит СМС. Создается проблемная ситуация, и тогда так и хочется написать плохой отзыв. Но не спешите этого делать! Мы прекрасно понимаем, что подобные ситуации неприятны… Но их можно разрешить!

Какие могут быть причины?

Причин, по которым не приходит ожидаемое сообщение, не так уж и много. Давайте рассмотрим их:

1. Качество номеров

Одна из главных причин — это перепродажа номеров провайдерами. Многократная перепродажа может значительно снизить качество номера, что приводит к проблемам с доставкой СМС. В таком случае нужно нажать на кнопку “Отменить” в разделе “Активные номера”. Далее списанные средства вернутся на ваш аккаунт, и вы сможете купить новый номер. Если вы сомневаетесь в выборе страны, то можете написать в чат поддержки, чтобы уточнить страны с лучшими показателями доставки СМС.

2. Блокировка сервисами

Некоторые онлайн-платформы научились распознавать виртуальные номера и блокируют отправку СМС на них. Это делается для защиты от мошенничества и массовых регистраций.

3. Технические сложности

Использование общедоступных виртуальных сетей со смененной геопозицией или их отсутствие может привести к блокировке доставки СМС. Сервисы могут посчитать такие попытки регистрации подозрительными.

4. Некорректные настройки

Неправильная настройка прокси или использование IP-адресов, не соответствующих стране виртуального номера, может вызвать проблемы с получением СМС.

5. Нарушение правил сервиса

Если вы нарушаете правила сервиса или ведете подозрительную активность, ваш аккаунт может быть заблокирован.

Как решить проблему

TIGER SMS предлагает несколько рекомендаций для решения проблемы:

1. Для новичков:

• Попробуйте использовать мобильное устройство для регистрации.

• Используйте режим "инкогнито" в браузере.

• Попробуйте другой номер или страну. Деньги за неиспользованные сообщения (клиент не получил смс) автоматически возвращаются на баланс.

2. Для опытных пользователей:

• Используйте эмуляцию пользовательских агентов и данных об устройстве для регистрации.

• Используйте приватные мобильные или резидентские сети с подменой пользовательского агента, соответствующие желаемому сервису.

• Избегайте массовой регистрации через анонимные и защищенные браузеры и подобные инструменты.

• Используйте специализированные веб-браузеры, для настройки каждого соединения.

Что делать, если возникают проблемы с 2FA

Если СМС всё-таки пришло, но аккаунт заблокирован (включая случаи с двухфакторной аутентификацией), обратитесь в службу поддержки. При отправке запроса предоставьте:

Номер телефона.

Код верификации (важен первый код).

Дату и время ввода кода.

Ошибку или уведомление сервиса.

Важно отметить, что TIGER SMS взимает плату только за доставленные СМС. Если вам не пришло СМС или у вас произошла блокировка аккаунта, обратитесь в службу поддержки с подробным описанием проблемы и необходимыми доказательствами.

Не стесняйтесь писать нам на нашем сайте или телеграм-чате поддержки @tigers_sms! Нам важно, чтобы вы получили качественный продукт!