Анонимность в сети Интернет: как обезопасить свои аккаунты с помощью виртуальных номеров

Интернет давно перестал быть анонимным пространством. Существует очень много способов не только вычислить ваш адрес IP или используемый сервер, но и получить другие личные данные. Это могут использовать мошенники против вас. Также конфиденциальность защищает от буллинга. Поэтому анонимность в Интернете — то, чем нужно дорожить. Она даёт необходимую защиту, что особенно важно сейчас.

Если вы хотите оставаться по-настоящему анонимным, вам необходимо предпринять комплекс мер. В частности:

Подбирать действительно безопасные браузеры. Лучшим в этом плане является Tor, но им нужно научиться пользоваться. Плюс он даёт нагрузку, благодаря чему большинство сайтов будет грузиться очень медленно. Ставить безопасные пароли и постоянно следить за тем, чтобы они соответствовали базовым требованиям. Это очень важно, так как от этого напрямую зависит, смогут ли пользователя взломать. Применять виртуальные номера. С ними полная анонимность в Интернете, как и с другими решениями, на 100% не достигается. Но это хороший способ скрыть свою личность. Ниже он будет детально раскрыт.

Как осуществляется проверка анонимности в сети?

Если вы хотите понять, насколько хорошо защищена ваша конфиденциальность, вам нужна проверки анонимности в Сети, которую можно быстро сделать быстро по чек-листу:

безопасность браузера;

сбор cookie;

надёжность паролей;

использование виртуальных номеров.

Также проверка анонимности в Интернете возможна с помощью профессионалов. Однако оплачивать чужие услуги необязательно. С 90% вопросов можно разобраться самостоятельно. И если с большинством пунктов чаще всего не возникает проблем, то виртуальные номера вызывают удивление.

На самом деле проблемы анонимности в Интернете чаще всего появляются, когда пользователь сам предоставляет о себе много лишней информации. Например, регистрируется с указанием своего официального номера. Естественно, его безопасность и анонимность в Интернете оказывается под вопросом. Ведь вы никогда не знаете, насколько можно доверять тем или иным площадкам. Многие из них собирают данные, а потом продают их или напрямую передают.





Как виртуальные номера решают проблемы анонимности в интернете?

С учётом вышесказанного, если вы всерьёз задумались над тем, как обеспечить анонимность в Интернете, то при регистрации используйте одноразовые виртуальные номера. Например, на сайте “Tiger SMS” есть виртуальные номера для регистрации практически в любом из популярных сервисах (мессенджеры, соцсети, сайты знакомств, нейросети и еще 300+ площадок). К тому же можно выбрать страну мобильного оператора из огромного списка доступного на площадке.

Большинство площадок всё равно требует ввести код, который приходит через смс, только один раз. После этого пользователь обычно получает доступ ко всем функциям. Так что вы ничего не потеряете.

Как пройти регистрацию по виртуальному номеру

Регистрация по виртуальному номеру мало чем отличается от создания аккаунта по sim-карте. Рассмотрим весь процесс детальнее на примере регистрации в Тelegram.

Открываем площадку TIGER-SMS.COM и проходим несложную регистрацию. Пополняем счет удобным способом. Выбираем на главной странице слева Telegram, а справа страну мобильного оператора. Копируем и вставляем купленный номер при регистрации в Telegram. Принимаем смс на сайте “Tiger SMS”, нажав на кнопку “Получить смс”. Вставляем проверочный код в соответствующие поле в мессенджере.

Теперь вы сможете не волноваться о том, что анонимность и безопасность в Сети окажутся под угрозой. Поскольку вы не имеете никакого отношения к этому номеру, о том, что это вы, никто не узнает.

В каких случаях пригодится анонимность в сети интернет?

Задумываются о том, как сохранить анонимность в Интернете, по разным причинам:

Страх перед правоохранительными органами или мошенниками. Желание спокойно заняться деятельностью, которая не одобряется обществом или близкими. Стремление анонимно собрать о ком-то информацию. Продвижение бизнеса или сайта "серыми методами". Нежелание раскрывать свою личность по другим причинам.

Безусловно, полная анонимность Сети трудно достигается. Но виртуальные номера — это серьёзное препятствие на пути идентификации человека.