Приложения Nike для спорта: как установить в РФ

Приложения Run Club и Training Club от Nike долгое время были настоящим мастхэв как для профессиональных спортсменов, так и для тех, кто просто старается поддерживать себя в форме и следить за здоровьем. Теперь они недоступны в РФ, как и официальные магазины Nike, но активные пользователи нашли способы загружать и устанавливать незаменимых мобильных “помощников”.

В чем “фишка” приложений?

Для тех, кто еще не в теме, объясним:

● NTC – это личный видео-тренер, который предлагает широкий спектр упражнений: силовые, кардио, йога и др. Для многих занятий не требуется дополнительный спортивный инвентарь, что позволяет поддерживать физическую форму даже в домашних условиях;

● NRC специализируется на беге, предлагая тренировки для марафонов, а также поддержку и советы для спортсменов на всех уровнях подготовки.

Оба приложения предоставляют персонализированные рекомендации по нагрузкам и питанию, составляют тренировочные планы и следят за прогрессом.

Для Android и IOS

Скачивать фитнес-приложения на Android удобнее всего в формате файлов .apk c проверенных сайтов (например, APKMirror). Для IOS можно поискать актуальную версию через торрент-трекеры и установить IPA-файл на свой гаджет. При выборе установочного файла, а также сервиса для обмена p2p (от пользователя к пользователю) важно убедиться, что перед вами надежный источник, иначе есть риск “занести” вредоносное ПО.

С “Tiger sms” процесс регистрации в приложениях и на официальных сайтах известных компаний становится проще и безопаснее, что позволяет активным пользователям не терять доступ к привычным ресурсам.