Регистрация на AliExpress без Реального Номера Телефона

AliExpress - популярная онлайн-площадка для покупок, но многие пользователи интересуются вопросом регистрации без предоставления реального номера телефона. В этой статье мы рассмотрим простой метод использования виртуальных номеров для регистрации на AliExpress, обеспечивая удобство и анонимность.

Шаги по Регистрации:

- Начните с выбора надежного сервиса, например, Tiger-SMS, который предоставляет виртуальные номера.

- Выберите виртуальный номер, который будет использоваться на AliExpress.

- При создании учетной записи на AliExpress введите выбранный виртуальный номер.

- Ожидайте получение SMS-кода для верификации на AliExpress.



Преимущества Использования Виртуальных Номеров: