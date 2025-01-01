Регистрация в LinkedIn без номера телефона из России в 2025 году

Хотите раскрыть все возможности для карьерного роста и нетворкинга, но столкнулись с блокировкой LinkedIn* в России? Вы не одиноки! Блокировка этого ресурса оставляет многих без ценного инструмента для поиска работы и обмена опытом. Однако, есть решение, которое поможет вам выйти из этой ситуации без лишних усилий и зарегистрироваться на платформе без номера телефона.

Вам нужно получить доступ к LinkedIn, чтобы:

Развивать свою карьеру, обмениваться знаниями с экспертами и следить за новыми карьерными возможностями.

Быть в курсе последних новостей из мира бизнеса и следить за активностью интересных компаний.

Налаживать полезные связи с коллегами, работодателями и партнерами.

Как это сделать? Всё проще, чем кажется!

Шаг 1. Измените ваше местоположение. Для регистрации на LinkedIn* нужно указать страну, где сервис доступен.

Шаг 2. Возьмите временный номер. Для регистрации вам потребуется номер телефона. Используйте сервис TIGER SMS, чтобы арендовать виртуальный номер, подходящий для регистрации на LinkedIn*. Выберите нужную страну и сервис — всё настроено для вашего удобства.

Шаг 3. Начните регистрацию на LinkedIn*. Перейдите на сайт LinkedIn* и нажмите «Присоединиться». Введите ваш новый виртуальный номер телефона.

Шаг 4. Получите код подтверждения. Ожидайте SMS с кодом. Зайдите в личный кабинет TIGER SMS и найдите нужный код от LinkedIn*.

Шаг 5. Завершите регистрацию. Введите полученный код в соответствующее поле и завершите создание аккаунта.

Теперь LinkedIn* открыт для вас, и вы можете пользоваться всеми преимуществами этой платформы для карьерного роста и развития личных связей. Виртуальные номера от TIGER SMS — это ваш ключ к безграничным возможностям.

Зарегистрируйтесь на TIGER SMS уже сегодня и начните строить успешную карьеру с LinkedIn*!

*LinkedIn заблокирован на территории России из-за несоответствия требованиям по хранению данных российских пользователей.