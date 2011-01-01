Регистрация в Claude AI с помощью виртуального номера телефона

Claude AI — это мощный инструмент для общения с искусственным интеллектом, который может помочь в различных задачах, от генерации текста до ответов на вопросы. Для начала использования сервиса вам нужно зарегистрироваться, что может быть сложно из-за ограничений на регистрацию из России. В этом руководстве мы покажем, как зарегистрироваться в Claude AI с помощью виртуального номера телефона.

1. Зарегистрируйтесь на сайте TIGER SMS: Первым шагом для регистрации в Claude AI с помощью виртуального номера телефона является регистрация на TIGER SMS. Данная платформа предоставляет временные виртуальные номера для подтверждения различных онлайн-сервисов;

2. Внесите нужную сумму и оплатите виртуальный номер: После регистрации на сайте TIGER SMS необходимо внести нужную сумму на ваш счет для оплаты номеров;

3. Выберете сервис Claude и страну из списка на сайте TIGER SMS: На сайте TIGER SMS выберите сервис Claude и страну, которая соответствует вашему местоположению или требованиям регистрации;

4. Зайдите на сайт Claude AI;

5. Зарегистрируйтесь на сайте: На Claude AI выберите опцию регистрации через аккаунт Google или другой удобный для вас аккаунт. Это позволит быстро и удобно завершить процесс регистрации;

6. Подтвердите номер телефона и ваш возраст: После выбора способа регистрации введите временный виртуальный номер телефона, полученный на сайте TIGER SMS. Далее следуйте инструкциям на экране для завершения регистрации, включая подтверждение вашего возраста (для лиц старше 18 лет).

Использование виртуального номера телефона для регистрации в Claude AI обеспечивает удобство и конфиденциальность. Сам процесс регистрации выглядит недружелюбно, но с помощью этих шагов и советов вам будет легче и быстрее использовать мощные функции этого сервиса.