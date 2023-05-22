 Регистрация в Viber с помощью временного виртуального номера
Внимание! Перейти в раздел API
Используешь регер с регионом RU? Тогда не забудь обновить запросы на наше зеркало — https://tiger-sms.store или на поддомен https://api.tiger-sms.com
RU
Вход Регистрация
Купить номер API Заработок на SMS Бесплатные номера Блог Часто задаваемые вопросы Обратная связь Партнеры Контакты

Публичная оферта
Политика в отношении персональных данных и файлов cookie
Политика оплаты
Политика доставки
Политика возврата средств
Правила возврата
Карта сайта

Блог

Регистрация в Viber с помощью временного виртуального номера

Содержание

Преимущества использования TIGER SMS для Viber

Инструкция

Регистрация в Viber с помощью временного виртуального номера

Viber — известный мессенджер для обмена сообщениями и звонков на различных платформах. При необходимости создания новой учетной записи в Viber использование реального мобильного номера может быть неудобным. Воспользуйтесь сервисом TIGER SMS для получения временного виртуального номера.

Преимущества использования TIGER SMS для Viber

  • Конфиденциальность:  С TIGER SMS возможно регистрироваться в Viber без раскрытия реального номера телефона.

  • Удобство временного использования: Виртуальные номера TIGER SMS временные, что идеально подходит для одноразовой регистрации в приложении Viber.

  • Простота в использовании: Получение и использование номера для регистрации в Viber с TIGER SMS — простой и интуитивно понятный процесс.

  • Безопасность: Ваш персональный код подтверждения придет на ваш профиль, обеспечивая анонимность и безопасность регистрации.

Инструкция

  1. Регистрация на TIGER SMS: Посетите официальный сайт и выполните регистрацию.

  2. Пополнение счета: Зайдите в личный кабинет и пополните баланс для покупки виртуального номера.

  3. Выбор номера: В разделе "Купить номер" выберите нужный сервис и страну.

  4. Установка и регистрация в Viber: Скачайте Viber, используйте временный виртуальный номер для регистрации.

  5. Подтверждение кодом: Получите SMS с кодом подтвержденияв Личном кабинете.

  6. Завершение регистрации: Введите полученный код в приложении Viber для завершения процесса.

Следуйте этим шагам, чтобы успешно зарегистрироваться в Viber без необходимости использования реального номера телефона.

 

Елена Кузнецова
Автор: Елена Кузнецова

Тестировщица в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций и виртуальных номеров, с упором на инструменты автоматизации и методологии тестирования. Ее практические рекомендации и обзоры бесценны для специалистов по обеспечению качества, стремящихся улучшить свои рабочие процессы.