Как заказывать товары с 1688: Простая регистрация с виртуальным номером

Китайский знают далеко не все, а покупать на крупнейшем оптовом маркетплейсе 1688.com хочется многим. Сайт не оптимизирован для перевода на другие языки, что делает работу с ним трудной: обилие иероглифов, всплывающие предложения от поставщиков и подбор похожих товаров ... Поиск по каталогу или запрос в поисковой строке может оказаться не по силам покупателю. Проще всего искать товары по загруженной фотографии.

Как действовать:

- найдите изображение товара на другом ресурсе (“Озон”, “WB”, “Aliexpress” и т.п.); - сделайте скриншот страницы и вырежьте лишнюю информацию, оставив только фото товара (например, можно использовать программу PicPick);

- зайдите на сайт 1688 и найдите иконку с изображением фотоаппарата в поисковой строке; - выберите ваше сохраненное изображение товара и запустите поиск;

Обработка запроса занимает около 30 секунд, а разница в цене, как правило, впечатляет: товары в Китае могут оказаться в несколько раз дешевле, даже с учетом доставки.

С помощью “Tiger sms” легко регистрироваться на китайских маркетплейсах, в платежных системах и сервисах доставки, что делает шоппинг удобным и выгодным.