 Как зарегистрироваться в любом онлайн сервисе без номера телефона и использовать систему BNPL?
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Как зарегистрироваться в любом онлайн сервисе без номера телефона и использовать систему BNPL?

Содержание

Преимущества

Недостатки

Как зарегистрироваться в любом онлайн сервисе без номера телефона и использовать систему BNPL?

Система BNPL (Buy now pay later) – достаточно новая для России, хотя за рубежом она уже давно востребована. Шведской Klarna, австралийской Afterpay и американской Affirm пользуются до 56% покупателей ежегодно. 

 

В России предлагают “купить сейчас – платить потом” следующие сервисы:

- “Долями” (запущен банком Тинькофф первым в российском сегменте, имеет самое большое количество партнеров): разбивает сумму на 4 части, платежи списываются 1 раз в 14 дней;

- “Сплит” (работает только в Яндекс. Маркете по той же системе четырех платежей);

- “Плати частями” (разработанная Сбером система четырех платежей. Партнеров не так много, как у “Долями”. Необходима дебетовая карта Сбера.);

- “Частями” (от “Совкомбанка”).

Преимущества

BNPL-сервисы, безусловно, удобны для покупателя, поскольку:

 

- не нужно оформлять кредитный договор и ждать решения банка;

- покупки частями не влияют на вашу кредитную историю;

- нет процентов, комиссий и сборов;

- короткий срок выплат (максимум 42 дня).

 

По умолчанию лимит большинства магазинов для оплаты частями – 30000 руб. 

 

Недостатки

При всем удобстве существуют в системе BNPL “подводные камни”. Специалисты предупреждают, что есть риск влезть в долги, если неправильно распоряжаться бюджетом: велик соблазн тратить деньги, которых у вас фактически нет. Источник доходов BNPL-сервисов – фиксированная комиссия с продавца. Однако штрафы за просрочку платежей взимаются с покупателя, и их сумма может быть внушительной. Обязательно читайте условия выбранной услуги перед подписанием соглашения. 

 

С помощью “Tiger sms” легко регистрироваться в онлайн-магазинах и совершать покупки удобным способом. 

 
Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.