SK 64-Port SMS Gateway Modem ChinaSkyline: Передовые решения для массовых рассылок SMS

Для бизнеса и частных пользователей, которым требуется мощное и удобное решение, SK 64-Port SMS Gateway Modem выделяется как первоклассная платформа для SMS-шлюзов. Эта передовая модемная система обеспечивает отправку большого объема SMS и MMS через IP-технологию, гарантируя быструю и надежную передачу данных. Благодаря функции удаленного управления пользователи могут отправлять массовые сообщения из разных мест, используя единую систему контроля.

Ключевые особенности SK 64-Port SMS Gateway Modem:

Высокая пропускная способность – поддержка до 64 одновременных GSM-соединений для бесперебойной массовой отправки сообщений.

Удаленное администрирование – централизованное управление пулами модемов в различных регионах и странах.

API-интеграция – легкое подключение к пользовательскому ПО через SMPP и HTTP API.

Переключение SIM-карт – автоматическая смена SIM-карт для предотвращения блокировок и поддержания оптимальной работы.

Совместимость с различными сетями – поддержка GSM, CDMA и WCDMA для универсального использования.

Технические характеристики SK616-64 SMS Gateway

SK616-64 SMS Gateway создан для высокоскоростной и надежной отправки SMS-сообщений. Этот многофункциональный шлюз предназначен для приема, отправки и массовых рассылок SMS. В отличие от обычных модемов, он работает через IP-сеть, что позволяет легко настроить собственный SMS-сервер.

Детальный технический обзор:

Каналы и SIM-слоты:

SK616-64 оснащен 16 рабочими каналами.

64 слота для SIM-карт (по 4 SIM-карты на канал: A, B, C, D), что обеспечивает бесперебойную ротацию.

Сеть и подключение:

Поддержка WAN-соединения через Ethernet, стандартный IP-адрес 192.168.1.10.

Консольный доступ через USB Serial-порт (скорость передачи 115200 бод).

Питание и система охлаждения:

Входное напряжение: 100-240V, 50-60Hz, 1.2A макс.

Выходное напряжение: 12V/5A.

Два охлаждающих вентилятора, автоматически включающихся при перегреве процессора.

Расширенные функции:

Массовая отправка и прием SMS (до 9 600 сообщений в час).

Поддержка изменения IMEI.

Удаленное управление SIM-пулом.

Горячая замена SIM-карт без перезагрузки устройства.

Поддержка шифрования (RC4, VOS, Ejoin Private и другие специализированные технологии).

Совместимость с AT-командами.

Централизованное управление и массовая отправка SMS

SK616-64 SMS Gateway Modem предлагает удобный удаленный контроль, идеально подходящий для предприятий, которым требуется масштабное управление SMS-операциями. Встроенная Least Cost Routing (LCR) позволяет снижать затраты, выбирая наиболее выгодные маршруты доставки сообщений.

Дополнительные возможности:

Интеграция с мобильными сетями:

Поддержка ведущих операторов, возможность отправки бесплатных или дешевых звонков внутри сети.

Используется как беспроводное расширение для корпоративных телефонных систем, повышая гибкость и удобство связи.

Автоматическое переключение SIM-карт:

Интеллектуальный выбор SIM-карты в зависимости от баланса и загрузки.

Оповещения о балансе, предотвращающие неожиданные перебои в работе.

Высокоскоростная отправка сообщений:

Массовая передача SMS через EPSIP-серверы.

Поддержка SMPP-клиента/сервера.

Проверка баланса и детализация счета через USSD-коды.

Обновление прошивки:

Поддержка локального и онлайн-обновления программного обеспечения.

Монетизируйте свои SIM-карты с TIGER SMS и зарабатывайте легко!

Ищете простой и удобный способ получать пассивный доход? TIGER SMS предлагает инновационную возможность зарабатывать на приеме и отправке SMS через ваши неиспользуемые SIM-карты. Независимо от того, являетесь ли вы частным пользователем или бизнесом, этот сервис позволяет вам зарабатывать на мобильной связи, используя современные технологии SMS-шлюзов.

Почему стоит сотрудничать с TIGER SMS?

Быстрый отклик – отправьте заявку, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.

Гибкие условия – подбираем индивидуальные соглашения под ваши потребности.

Простая интеграция – настройка API занимает не более недели.

Доступ к клиентам – воспользуйтесь нашей развитой базой заказчиков.

Выгодный доход – зарабатывайте на отправке и получении SMS – каждое доставленное сообщение приносит прибыль!

Превратите свои SIM-карты в источник дохода

С TIGER SMS вы можете принимать SMS онлайн, получать SMS и зарабатывать на их приеме без лишних усилий. Если вас интересует расширение возможностей массовых SMS-рассылок, SK 64-Port SMS Gateway обеспечит максимальную эффективность и надежность.

Не позволяйте вашим SIM-картам простаивать — начните зарабатывать на SMS уже сегодня!

Свяжитесь с TIGER SMS, чтобы узнать, как получать деньги за SMS и использовать свои мобильные ресурсы по максимуму.