 SK 64-Port SMS Gateway Modem ChinaSkyline: Передовые решения для массовых рассылок SMS
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SK 64-Port SMS Gateway Modem ChinaSkyline: Передовые решения для массовых рассылок SMS

Содержание

Ключевые особенности SK 64-Port SMS Gateway Modem

Технические характеристики SK616-64 SMS Gateway

Детальный технический обзор

Каналы и SIM-слоты

Сеть и подключение

Питание и система охлаждения

Расширенные функции

Централизованное управление и массовая отправка SMS

Дополнительные возможности

Интеграция с мобильными сетями

Автоматическое переключение SIM-карт

Высокоскоростная отправка сообщений

Обновление прошивки

Монетизируйте свои SIM-карты с TIGER SMS и зарабатывайте легко!

Почему стоит сотрудничать с TIGER SMS?

Превратите свои SIM-карты в источник дохода

SK 64-Port SMS Gateway Modem ChinaSkyline: Передовые решения для массовых рассылок SMS

Для бизнеса и частных пользователей, которым требуется мощное и удобное решение, SK 64-Port SMS Gateway Modem выделяется как первоклассная платформа для SMS-шлюзов. Эта передовая модемная система обеспечивает отправку большого объема SMS и MMS через IP-технологию, гарантируя быструю и надежную передачу данных. Благодаря функции удаленного управления пользователи могут отправлять массовые сообщения из разных мест, используя единую систему контроля.

Ключевые особенности SK 64-Port SMS Gateway Modem:

  • Высокая пропускная способность – поддержка до 64 одновременных GSM-соединений для бесперебойной массовой отправки сообщений.

  • Удаленное администрирование – централизованное управление пулами модемов в различных регионах и странах.

  • API-интеграция – легкое подключение к пользовательскому ПО через SMPP и HTTP API.

  • Переключение SIM-карт – автоматическая смена SIM-карт для предотвращения блокировок и поддержания оптимальной работы.

  • Совместимость с различными сетями – поддержка GSM, CDMA и WCDMA для универсального использования.

Технические характеристики SK616-64 SMS Gateway

SK616-64 SMS Gateway создан для высокоскоростной и надежной отправки SMS-сообщений. Этот многофункциональный шлюз предназначен для приема, отправки и массовых рассылок SMS. В отличие от обычных модемов, он работает через IP-сеть, что позволяет легко настроить собственный SMS-сервер.

Детальный технический обзор:

Каналы и SIM-слоты:

  • SK616-64 оснащен 16 рабочими каналами.

  • 64 слота для SIM-карт (по 4 SIM-карты на канал: A, B, C, D), что обеспечивает бесперебойную ротацию.

Сеть и подключение:

  • Поддержка WAN-соединения через Ethernet, стандартный IP-адрес 192.168.1.10.

  • Консольный доступ через USB Serial-порт (скорость передачи 115200 бод).

Питание и система охлаждения:

  • Входное напряжение: 100-240V, 50-60Hz, 1.2A макс.

  • Выходное напряжение: 12V/5A.

  • Два охлаждающих вентилятора, автоматически включающихся при перегреве процессора.

Расширенные функции:

  • Массовая отправка и прием SMS (до 9 600 сообщений в час).

  • Поддержка изменения IMEI.

  • Удаленное управление SIM-пулом.

  • Горячая замена SIM-карт без перезагрузки устройства.

  • Поддержка шифрования (RC4, VOS, Ejoin Private и другие специализированные технологии).

  • Совместимость с AT-командами.

Централизованное управление и массовая отправка SMS

SK616-64 SMS Gateway Modem предлагает удобный удаленный контроль, идеально подходящий для предприятий, которым требуется масштабное управление SMS-операциями. Встроенная Least Cost Routing (LCR) позволяет снижать затраты, выбирая наиболее выгодные маршруты доставки сообщений.

Дополнительные возможности:

Интеграция с мобильными сетями:

  • Поддержка ведущих операторов, возможность отправки бесплатных или дешевых звонков внутри сети.

  • Используется как беспроводное расширение для корпоративных телефонных систем, повышая гибкость и удобство связи.

Автоматическое переключение SIM-карт:

  • Интеллектуальный выбор SIM-карты в зависимости от баланса и загрузки.

  • Оповещения о балансе, предотвращающие неожиданные перебои в работе.

Высокоскоростная отправка сообщений:

  • Массовая передача SMS через EPSIP-серверы.

  • Поддержка SMPP-клиента/сервера.

  • Проверка баланса и детализация счета через USSD-коды.

Обновление прошивки:

  • Поддержка локального и онлайн-обновления программного обеспечения.

Монетизируйте свои SIM-карты с TIGER SMS и зарабатывайте легко!

Ищете простой и удобный способ получать пассивный доход? TIGER SMS предлагает инновационную возможность зарабатывать на приеме и отправке SMS через ваши неиспользуемые SIM-карты. Независимо от того, являетесь ли вы частным пользователем или бизнесом, этот сервис позволяет вам зарабатывать на мобильной связи, используя современные технологии SMS-шлюзов.

Почему стоит сотрудничать с TIGER SMS?

  • Быстрый отклик – отправьте заявку, и наша команда свяжется с вами в течение 24 часов.

  • Гибкие условия – подбираем индивидуальные соглашения под ваши потребности.

  • Простая интеграция – настройка API занимает не более недели.

  • Доступ к клиентам – воспользуйтесь нашей развитой базой заказчиков.

  • Выгодный доход – зарабатывайте на отправке и получении SMS – каждое доставленное сообщение приносит прибыль!

Превратите свои SIM-карты в источник дохода

С TIGER SMS вы можете принимать SMS онлайн, получать SMS и зарабатывать на их приеме без лишних усилий. Если вас интересует расширение возможностей массовых SMS-рассылок, SK 64-Port SMS Gateway обеспечит максимальную эффективность и надежность.

Не позволяйте вашим SIM-картам простаивать — начните зарабатывать на SMS уже сегодня!
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Дмитрий Петров
Автор: Дмитрий Петров

Исследует новейшие стратегии цифрового маркетинга, уделяя особое внимание тенденциям в социальных сетях и аналитике поведения потребителей. Его содержательные статьи помогают специалистам по маркетингу оставаться в курсе событий в быстроразвивающейся индустрии.