SK 64-Port SMS Gateway Modem ChinaSkyline: Передовые решения для массовых рассылок SMS
Содержание
Ключевые особенности SK 64-Port SMS Gateway Modem
Технические характеристики SK616-64 SMS Gateway
Централизованное управление и массовая отправка SMS
Интеграция с мобильными сетями
Автоматическое переключение SIM-карт
Высокоскоростная отправка сообщений
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Почему стоит сотрудничать с TIGER SMS?
Для бизнеса и частных пользователей, которым требуется мощное и удобное решение, SK 64-Port SMS Gateway Modem выделяется как первоклассная платформа для SMS-шлюзов. Эта передовая модемная система обеспечивает отправку большого объема SMS и MMS через IP-технологию, гарантируя быструю и надежную передачу данных. Благодаря функции удаленного управления пользователи могут отправлять массовые сообщения из разных мест, используя единую систему контроля.
Ключевые особенности SK 64-Port SMS Gateway Modem:
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Высокая пропускная способность – поддержка до 64 одновременных GSM-соединений для бесперебойной массовой отправки сообщений.
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Удаленное администрирование – централизованное управление пулами модемов в различных регионах и странах.
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API-интеграция – легкое подключение к пользовательскому ПО через SMPP и HTTP API.
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Переключение SIM-карт – автоматическая смена SIM-карт для предотвращения блокировок и поддержания оптимальной работы.
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Совместимость с различными сетями – поддержка GSM, CDMA и WCDMA для универсального использования.
Технические характеристики SK616-64 SMS Gateway
SK616-64 SMS Gateway создан для высокоскоростной и надежной отправки SMS-сообщений. Этот многофункциональный шлюз предназначен для приема, отправки и массовых рассылок SMS. В отличие от обычных модемов, он работает через IP-сеть, что позволяет легко настроить собственный SMS-сервер.
Детальный технический обзор:
Каналы и SIM-слоты:
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SK616-64 оснащен 16 рабочими каналами.
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64 слота для SIM-карт (по 4 SIM-карты на канал: A, B, C, D), что обеспечивает бесперебойную ротацию.
Сеть и подключение:
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Поддержка WAN-соединения через Ethernet, стандартный IP-адрес 192.168.1.10.
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Консольный доступ через USB Serial-порт (скорость передачи 115200 бод).
Питание и система охлаждения:
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Входное напряжение: 100-240V, 50-60Hz, 1.2A макс.
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Выходное напряжение: 12V/5A.
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Два охлаждающих вентилятора, автоматически включающихся при перегреве процессора.
Расширенные функции:
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Массовая отправка и прием SMS (до 9 600 сообщений в час).
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Поддержка изменения IMEI.
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Удаленное управление SIM-пулом.
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Горячая замена SIM-карт без перезагрузки устройства.
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Поддержка шифрования (RC4, VOS, Ejoin Private и другие специализированные технологии).
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Совместимость с AT-командами.
Централизованное управление и массовая отправка SMS
SK616-64 SMS Gateway Modem предлагает удобный удаленный контроль, идеально подходящий для предприятий, которым требуется масштабное управление SMS-операциями. Встроенная Least Cost Routing (LCR) позволяет снижать затраты, выбирая наиболее выгодные маршруты доставки сообщений.
Дополнительные возможности:
Интеграция с мобильными сетями:
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Поддержка ведущих операторов, возможность отправки бесплатных или дешевых звонков внутри сети.
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Используется как беспроводное расширение для корпоративных телефонных систем, повышая гибкость и удобство связи.
Автоматическое переключение SIM-карт:
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Интеллектуальный выбор SIM-карты в зависимости от баланса и загрузки.
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Оповещения о балансе, предотвращающие неожиданные перебои в работе.
Высокоскоростная отправка сообщений:
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Массовая передача SMS через EPSIP-серверы.
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Поддержка SMPP-клиента/сервера.
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Проверка баланса и детализация счета через USSD-коды.
Обновление прошивки:
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Поддержка локального и онлайн-обновления программного обеспечения.
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