SMB128 128-Портовый SIM-банк от ChinaSkyline: Зарабатывайте на приеме SMS

Обзор

SIM-банк SMB128 революционизирует управление SIM-картами, поддерживая до 128 SIM-карт и обеспечивая беспроблемную интеграцию с устройствами GoIP, не имеющими встроенной поддержки SIM. Это передовое решение централизует хранение SIM-карт, позволяя легко производить замену без прерывания сервиса. Интеллектуальные алгоритмы динамически распределяют SIM-карты между каналами GoIP, обеспечивая бесперебойную работу независимо от местоположения. Встроенные механизмы защиты предотвращают блокировку SIM-карт, а автоматизированное резервное распределение улучшает производительность каналов для максимальной эффективности.

Технические характеристики

-Количество SIM-портов: 128

-Процессор: ARM11, 700 МГц

-ОЗУ: 128 МБ

-Внутренняя память: 8 МБ

-Входное питание: DC 12V/2A

-Максимальное энергопотребление: 15 Вт

-Габариты: 29,2 × 22,5 × 5,5 см

-Вес: 1,34 кг

Условия эксплуатации

-Влажность: от 10% до 90% (без конденсации)

-Температура: от 0 до 45°C

Ключевые особенности

Поддержка до 128 SIM-карт, работающих независимо с возможностью мгновенного переключения без прерываний.

Бесплатный SIM-сервер, способный эффективно управлять более чем 10 000 SIM-карт для обеспечения высокой производительности.

Онлайн-обновления прошивки для улучшения функциональности и безопасности.

Передовая технология защиты от блокировки гарантирует непрерывную и стабильную работу SIM-карт.

Встроенный DDNS-сервис для эффективного управления динамическими IP-адресами.

Система удаленного управления SIM-картами, исключающая необходимость физического вмешательства.

Автоматизированная работа без необходимости ручной замены или пополнения SIM-карт.

Операционная система на базе Linux для стабильности и гибкости.

Применение SIM-банка SMB128

Этот продукт идеально подходит для организаций, которым необходимо централизованное управление SIM-картами, удаленные операции и бесперебойная связь.

Решения для массовых SMS-рассылок

Идеально подходит для бизнеса, маркетинговых агентств и поставщиков SMS-услуг, работающих с масштабными рекламными кампаниями, информационными рассылками и уведомлениями в режиме реального времени.

Сервис виртуальных номеров с API

Поддержка API для виртуальных номеров обеспечивает надежный и безопасный прием SMS-сообщений.

Прием SMS онлайн и монетизация SIM-карт

С SMB128 можно принимать SMS онлайн и зарабатывать на обработке большого объема SMS-трафика. Это отличное решение для тех, кто хочет извлекать прибыль из своей SMS-инфраструктуры.

Интеграция с VoIP-системами

Позволяет легко интегрировать SIM-банки с VoIP-системами для передачи голосового трафика через интернет.

Распределение трафика и сетевой резерв

Оптимизирует трафик между несколькими SIM-картами для поддержания постоянной связи и предотвращения перебоев в сети.

Удаленное управление SIM-картами и корпоративные коммуникации

Предоставляет полный удаленный контроль над SIM-картами, что идеально подходит для корпоративных рассылок, внутренних уведомлений сотрудников и взаимодействия с клиентами.

IoT и передача данных

Поддерживает IoT-приложения, телеметрию и удаленный мониторинг, обеспечивая безопасную и эффективную передачу данных.

Монетизация с TIGER SMS

Интеграция SMB128 с TIGER SMS позволяет получать деньги за SMS и открывает новые источники дохода. TIGER SMS предоставляет готовую клиентскую базу и API, что позволяет легко принимать SMS-сообщения онлайн и зарабатывать.

Преимущества партнерства с TIGER SMS

Быстрая обработка запросов – ответы в течение 24 часов.

Индивидуальные условия – бизнес-соглашения, адаптированные под ваши нужды.

Оперативное подключение API – интеграция в течение недели.

Готовая клиентская база – мгновенный доступ к широкой аудитории.

Прозрачная система выплат – получение дохода за каждое успешно принятое SMS.





С TIGER SMS вы можете монетизировать SIM-карты, принимать SMS онлайн и зарабатывать на приеме сообщений – отличная возможность для роста доходов в сфере мобильных коммуникаций.