SMB128 128-Портовый SIM-банк от ChinaSkyline: Зарабатывайте на приеме SMS
Содержание
Решения для массовых SMS-рассылок
Сервис виртуальных номеров с API
Прием SMS онлайн и монетизация SIM-карт
Распределение трафика и сетевой резерв
Удаленное управление SIM-картами и корпоративные коммуникации
Обзор
SIM-банк SMB128 революционизирует управление SIM-картами, поддерживая до 128 SIM-карт и обеспечивая беспроблемную интеграцию с устройствами GoIP, не имеющими встроенной поддержки SIM. Это передовое решение централизует хранение SIM-карт, позволяя легко производить замену без прерывания сервиса. Интеллектуальные алгоритмы динамически распределяют SIM-карты между каналами GoIP, обеспечивая бесперебойную работу независимо от местоположения. Встроенные механизмы защиты предотвращают блокировку SIM-карт, а автоматизированное резервное распределение улучшает производительность каналов для максимальной эффективности.
Технические характеристики
-Количество SIM-портов: 128
-Процессор: ARM11, 700 МГц
-ОЗУ: 128 МБ
-Внутренняя память: 8 МБ
-Входное питание: DC 12V/2A
-Максимальное энергопотребление: 15 Вт
-Габариты: 29,2 × 22,5 × 5,5 см
-Вес: 1,34 кг
Условия эксплуатации
-Влажность: от 10% до 90% (без конденсации)
-Температура: от 0 до 45°C
Ключевые особенности
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Поддержка до 128 SIM-карт, работающих независимо с возможностью мгновенного переключения без прерываний.
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Бесплатный SIM-сервер, способный эффективно управлять более чем 10 000 SIM-карт для обеспечения высокой производительности.
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Онлайн-обновления прошивки для улучшения функциональности и безопасности.
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Передовая технология защиты от блокировки гарантирует непрерывную и стабильную работу SIM-карт.
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Встроенный DDNS-сервис для эффективного управления динамическими IP-адресами.
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Система удаленного управления SIM-картами, исключающая необходимость физического вмешательства.
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Автоматизированная работа без необходимости ручной замены или пополнения SIM-карт.
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Операционная система на базе Linux для стабильности и гибкости.
Применение SIM-банка SMB128
Этот продукт идеально подходит для организаций, которым необходимо централизованное управление SIM-картами, удаленные операции и бесперебойная связь.
Решения для массовых SMS-рассылок
Идеально подходит для бизнеса, маркетинговых агентств и поставщиков SMS-услуг, работающих с масштабными рекламными кампаниями, информационными рассылками и уведомлениями в режиме реального времени.
Сервис виртуальных номеров с API
Поддержка API для виртуальных номеров обеспечивает надежный и безопасный прием SMS-сообщений.
Прием SMS онлайн и монетизация SIM-карт
С SMB128 можно принимать SMS онлайн и зарабатывать на обработке большого объема SMS-трафика. Это отличное решение для тех, кто хочет извлекать прибыль из своей SMS-инфраструктуры.
Интеграция с VoIP-системами
Позволяет легко интегрировать SIM-банки с VoIP-системами для передачи голосового трафика через интернет.
Распределение трафика и сетевой резерв
Оптимизирует трафик между несколькими SIM-картами для поддержания постоянной связи и предотвращения перебоев в сети.
Удаленное управление SIM-картами и корпоративные коммуникации
Предоставляет полный удаленный контроль над SIM-картами, что идеально подходит для корпоративных рассылок, внутренних уведомлений сотрудников и взаимодействия с клиентами.
IoT и передача данных
Поддерживает IoT-приложения, телеметрию и удаленный мониторинг, обеспечивая безопасную и эффективную передачу данных.
Монетизация с TIGER SMS
Интеграция SMB128 с TIGER SMS позволяет получать деньги за SMS и открывает новые источники дохода. TIGER SMS предоставляет готовую клиентскую базу и API, что позволяет легко принимать SMS-сообщения онлайн и зарабатывать.
Преимущества партнерства с TIGER SMS
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Быстрая обработка запросов – ответы в течение 24 часов.
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Индивидуальные условия – бизнес-соглашения, адаптированные под ваши нужды.
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Оперативное подключение API – интеграция в течение недели.
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Готовая клиентская база – мгновенный доступ к широкой аудитории.
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Прозрачная система выплат – получение дохода за каждое успешно принятое SMS.
С TIGER SMS вы можете монетизировать SIM-карты, принимать SMS онлайн и зарабатывать на приеме сообщений – отличная возможность для роста доходов в сфере мобильных коммуникаций.