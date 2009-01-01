Как зарегистрироваться в Telegram в 2024 году (Инструкция)
Содержание
Почему Telegram ввел ограничения?
1. Виртуальные номера для SMS-подтверждения
2. Страны без подтверждения email
Инструкция по регистрации почты через виртуальные номера
Например, давайте зарегистрируем Gmail
Далее регистрируем Telegram с помощью новой почты и виртуальных номеров
Telegram ужесточил правила регистрации: теперь создать множество аккаунтов за короткое время стало практически невозможно. Это коснулось многих пользователей, особенно тех, кто использует мессенджер для работы.
Но не стоит отчаиваться! Существуют способы обойти ограничения и продолжать пользоваться Telegram без проблем.
Почему Telegram ввел ограничения?
• Борьба со спамом и ботами: Telegram хочет создать более чистое и безопасное пространство для общения.
• Повышение безопасности: подтверждение по email – дополнительная защита от взломов и кражи аккаунтов.
Какие ограничения ввели?
• Ограничение на количество регистраций: теперь с одного номера телефона нельзя зарегистрировать много аккаунтов за короткий промежуток времени.
• Подтверждение по email: для регистрации нового аккаунта необходимо подтвердить адрес электронной почты.
Как обойти ограничения?
1. Виртуальные номера для SMS-подтверждения:
TIGER SMS: предоставляет номера, которые позволяют пройти регистрацию в Telegram даже при наличии голосового подтверждения.
Другие сервисы: существуют и другие сервисы, предлагающие виртуальные номера для регистрации в Telegram.
2. Страны без подтверждения email:
Список стран: для регистрации в Telegram можно использовать номера из Бразилии, Мексики, Тайваня, Нидерландов, России, США, Англии и Камбоджи. В этих странах подтверждение email не требуется.
3. Сервисы авторегистрации:
• Авторегистраторы: некоторые программы (например, авторегистраторы) уже умеют синхронизировать регистрации с почтовыми базами.
• Важно: помните, что использование таких сервисов может быть связано с рисками.
Что делать дальше?
• Используйте виртуальные номера: TIGER SMS и другие сервисы предлагают номера, которые помогут вам зарегистрироваться в Telegram без подтверждения email.
• Следите за обновлениями: методы обхода ограничений постоянно меняются, поэтому важно быть в курсе новостей.
• Будьте осторожны: использование некоторых методов, например, авторегистраторов, может быть связано с рисками.
Инструкция по регистрации почты через виртуальные номера:
Например, давайте зарегистрируем Gmail:
- Перейдите на сайт Gmail (gmail.com).
- Нажмите на кнопку "Создать аккаунт" и заполните необходимую информацию.
- Перейдите на сайт TIGER SMS