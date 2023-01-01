Вечная скидка на первый заказ и день рождения в Бургер Кинг: лайфхак от “Tiger SMS

Если вам нравится заведение Бургер Кинг, скидки помогут сделать заказы здесь ещё приятнее. Причём особо много привлекательных бонусов получают те, кто регистрируется в первый раз. Конкретные условия зависят от программы, которую вы выберете. Сеть ресторанов Бургер Кинг постоянно создаёт новые интересные предложения. Поэтому если вы хотите принять участие в актуальных акциях, вам нужно ориентироваться на настоящее. Лучше всего поискать скидку на заказ в Бургер Кинг на июль или август 2023 года. Так вы точно будете знать, что код для получения бонусов — рабочий.

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Скидка в Бургер Кинг на первый заказ

Для тех, кто только знакомится с этой сетью, обязательно предоставляется скидка на заказ в Бургер Кинге, причем самая первая обычно — самая привлекательная. Например, в августе вы можете:

получить скидку до 699 рублей при первом заказе;

купить чизбургер всего за 1 рубль — тоже предложение новичкам.

Нужно отметить, что постоянно появляются новые интересные программы специально для тех, кто делает заказ впервые, поэтому нужно внимательно следить за проходящими акциями.





Скидка в Бургер Кинг на день рождения

Сеть ресторанов всегда готова порадовать своих посетителей. Поэтому изучать меню Бургер Кинга со скидками в день рождения нужно особенно внимательно. Сеть предлагает тройное начисление бонусов! Вам нужно всего лишь зарегистрироваться и правильно указать свою дату. Есть несколько простых условий:

Бонусы начисляются только за 1 заказ (вы сами выбираете, за какой). Этот заказ можно сделать непосредственно в день рождения, за 3 дня до самой даты или за 3 дня после.

Нужен ли купон на скидку в Бургер Кинг?





Многих интересует, как получить скидки в Бургер Кинг сегодня, обязательны ли купоны? На самом деле всё зависит от конкретной акции. В некоторых случаях можно использовать скидки через купоны, а в некоторых — достаточно просто зарегистрироваться. Поэтому просто внимательно читайте условия акции, там всё детально изложено.

Как получить в Бургер Кинг скидки много раз?

Вы могли заметить, что Бургер Кинг со скидками чаще всего доступен только один раз. Например, при первой регистрации или на день рождения. А ведь подарки хотелось бы получать намного чаще! На самом деле это вполне реально. Регистрация в приложении Бургер Кинг для скидок происходит по номеру телефона. Но у большинства людей — обычно один номер, покупать симкарту — неудобно и дорого. Это затрудняет создание дополнительных аккаунтов в Burger King для получение постоянной скидки.





Выход есть: получить виртуальный номер в специальном сервисе “Tiger SMS”. Благодаря этому вы сможете пользоваться скидками на заказы в Бургер Кинг столько раз, сколько сами захотите. Пользоваться этим сервисом — очень легко:

Вам нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте “Tiger SMS”. Для этого достаточно указать электронную почту и подтвердить её. Потом нужно будет пополнить счёт любым способом, удобным для вас. Деньги понадобятся для аренды виртуального номера. Следующий этап — выбор нравящегося вам номера телефона. Учтите, что вы сможете подобрать оператора интересующей страны. Дальше необходимо указать номер телефона при регистрации на сайте самой сети ресторанов. После этого придёт код для подтверждения. Его можно будет посмотреть на сайте Tiger SMS. Для этого достаточно просто кликнуть на соответствующую кнопку. После этого вы сможете оформить заказ как в первый раз. То есть вы сможете получить все бонусы и принять участие во всех акциях, которые рассчитаны на новичков. При желании — повторить уже с другим виртуальным номером и опять получить скидку на первый заказ в Бургер Кинг.

Это очень выгодный вариант. С одного аккаунты вы можете получить скидку на первый заказ в Бургер Кинг и сразу на день рождения, указав его дату на ближайшее время заказа.

Скидками вы можете сэкономить сотни рублей на заказе в Бургер Кинге. А виртуальный номер стоит всего 15-40 рублей. Разница — в вашу пользу. Как видите, всё легко и просто.