 Виртуальные номера: Как они могут помочь в тестовых проектах?
Внимание! Перейти в раздел API
Используешь регер с регионом RU? Тогда не забудь обновить запросы на наше зеркало — https://tiger-sms.store или на поддомен https://api.tiger-sms.com
RU
Вход Регистрация
Купить номер API Заработок на SMS Бесплатные номера Блог Часто задаваемые вопросы Обратная связь Партнеры Контакты

Публичная оферта
Политика в отношении персональных данных и файлов cookie
Политика оплаты
Политика доставки
Политика возврата средств
Правила возврата
Карта сайта

Блог

Виртуальные номера: Как они могут помочь в тестовых проектах?

Содержание

Зачем использовать виртуальные номера в тестовых проектах?

Процесс Работы с Виртуальными Номерами

Виртуальные номера: Как они могут помочь в тестовых проектах?

Онлайн-эксперименты и тестовые проекты неотъемлемая часть разработки программного обеспечения, веб-приложений и онлайн-сервисов. В этой статье мы рассмотрим, как виртуальные номера могут стать надежным инструментом для безопасного проведения экспериментов и создания тестовых аккаунтов.

 

Зачем использовать виртуальные номера в тестовых проектах?

 

Виртуальные номера позволяют изолировать тестовые аккаунты от реальных данных. Это особенно важно при работе с конфиденциальной информацией или при тестировании новых функций, которые могут потенциально нарушить безопасность пользователей.

- Защита от Спама

 

Регистрируя тестовые аккаунты с использованием виртуальных номеров, вы избегаете потока нежелательных звонков и спама на реальный номер. Это особенно важно в ситуациях, когда тестовые данные публикуются и используются в открытом доступе.

 

- Легкость Масштабирования и Управления

 

Сервисы, предоставляющие виртуальные номера, часто обеспечивают возможность создания множества номеров для масштабируемости тестовых проектов. Это упрощает управление множеством тестовых аккаунтов и позволяет легко вносить изменения в эксперименты.

 

Процесс Работы с Виртуальными Номерами

 

1. Зарегистрируйтесь на сервисе Tiger-SMS и получите временный виртуальный номер.
 
2. При создании тестового аккаунта введите полученный виртуальный номер.
 
3. Воспользуйтесь сервисом Tiger-SMS для получения SMS-кодов подтверждения.
 
4. При необходимости легко заменяйте виртуальные номера для новых экспериментов или удалите их после завершения тестового проекта.
Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.