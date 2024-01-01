Виртуальный номер для регистрации в Discord из России 2024

Discord* Это приложение для социальных взаимодействий, изначально созданное для геймеров. Оно позволяет пользователям общаться в текстовых и голосовых каналах, а также взаимодействовать с ботами. Если вы любите видеоигры, то наверняка сталкивались с трудностями при доступе к зарубежным сервисам. Например, чтобы создать учетную запись в Discord*, вам может понадобиться номер телефона другой страны, поскольку российские номера не подходят. Как зарегистрироваться в Discord* без использования своего номера? Давайте разберемся.

Почему регистрация с российским номером не проходит

Зарубежные приложения часто не принимают номера российских операторов, так как они привязаны к российскому IP-адресу. Это ограничение затрудняет получение SMS с кодом подтверждения. Решение проблемы — использование номера из другой страны. В этом случае вам поможет платформа временных виртуальных номеров, такая как TIGER SMS.

Преимущества платформы TIGER SMS

Отсутствие платы за неудачные попытки получения SMS

Платформа TIGER SMS подходит не только для регистрации в Discord*, но и для других социальных приложений. Вы оплачиваете только за полученные сообщения. Если код подтверждения не был доставлен, платформа вернет потраченные средства в полном объеме. Защита конфиденциальности

TIGER SMS обеспечивает полную анонимность: для регистрации на платформе и получения номера вам не нужно указывать реальные данные, такие как номер телефона или личные документы. Все операции выполняются через электронную почту, что гарантирует высокий уровень конфиденциальности. Доступность номеров по всему миру

Платформа предлагает более 100 000 номеров из разных стран, что позволяет получать SMS с кодом подтверждения независимо от вашего местоположения. Также поддерживается множество вариантов оплаты, чтобы пользователи из разных регионов могли выбрать удобный способ.

Инструкция по созданию аккаунта в Discord* через TIGER SMS

1. Регистрация и вход на платформу TIGER SMS

Сначала откройте сайт TIGER SMS. В правом верхнем углу выберите русский язык. Затем нажмите "Регистрация" и заполните форму, указав только псевдоним и адрес электронной почты. Реальный номер телефона не нужен.

2. Пополнение счета и покупка временного номера

После регистрации вы попадете в личный кабинет. Здесь можно пополнить баланс и приобрести номер. Нажмите кнопку "Пополнить баланс". После чего выберите нужный вам вариант пополнения. Стоимость виртуального номера для регистрации в Discord* начинается от 1 рубля. Если SMS не поступит, деньги будут возвращены.

3. Как купить номер для Discord

В личном кабинете в поиске пишем “Discord*” и выбираем нужную вам страну. Нажимаем купить

3. Регистрация в Discord

Теперь вы готовы к регистрации в Discord*. Зайдите на сайт Discord* и введите купленный временный виртуальный номер. Вернитесь в личный кабинет TIGER SMS, нажмите "Получить смс", и через несколько секунд SMS с кодом подтверждения появится в системе. Скопируйте код, вставьте его на сайте Discord* и заполните остальные данные — готово, аккаунт создан!

Вывод

Для регистрации в зарубежных приложениях часто требуются номера других стран, которые нельзя приобрести внутри России. С помощью виртуальных номеров, например, через платформу TIGER SMS, вы можете легко обойти это ограничение. Этот метод позволяет создавать учетные записи без использования личных данных или реальных номеров телефонов, что обеспечивает безопасность и удобство. Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в Discord* без необходимости привязывать свой номер телефона!

*Мессенджер Discord заблокирован на территории России за нарушение требований законодательства