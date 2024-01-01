 Виртуальный номер для регистрации в Discord из России 2024
Внимание! Перейти в раздел API
Используешь регер с регионом RU? Тогда не забудь обновить запросы на наше зеркало — https://tiger-sms.store или на поддомен https://api.tiger-sms.com
RU
Вход Регистрация
Купить номер API Заработок на SMS Бесплатные номера Блог Часто задаваемые вопросы Обратная связь Партнеры Контакты

Публичная оферта
Политика в отношении персональных данных и файлов cookie
Политика оплаты
Политика доставки
Политика возврата средств
Правила возврата
Карта сайта

Блог

Виртуальный номер для регистрации в Discord из России 2024

Содержание

Почему регистрация с российским номером не проходит

Преимущества платформы TIGER SMS

Инструкция по созданию аккаунта в Discord* через TIGER SMS

1. Регистрация и вход на платформу TIGER SMS

2. Пополнение счета и покупка временного номера

3. Как купить номер для Discord

3. Регистрация в Discord

Вывод

*Мессенджер Discord заблокирован на территории России за нарушение требований законодательства

Виртуальный номер для регистрации в Discord из России 2024

Discord* Это приложение для социальных взаимодействий, изначально созданное для геймеров. Оно позволяет пользователям общаться в текстовых и голосовых каналах, а также взаимодействовать с ботами. Если вы любите видеоигры, то наверняка сталкивались с трудностями при доступе к зарубежным сервисам. Например, чтобы создать учетную запись в Discord*, вам может понадобиться номер телефона другой страны, поскольку российские номера не подходят. Как зарегистрироваться в Discord* без использования своего номера? Давайте разберемся.

Почему регистрация с российским номером не проходит

Зарубежные приложения часто не принимают номера российских операторов, так как они привязаны к российскому IP-адресу. Это ограничение затрудняет получение SMS с кодом подтверждения. Решение проблемы — использование номера из другой страны. В этом случае вам поможет платформа временных виртуальных номеров, такая как TIGER SMS.

Преимущества платформы TIGER SMS

  1. Отсутствие платы за неудачные попытки получения SMS
    Платформа TIGER SMS подходит не только для регистрации в Discord*, но и для других социальных приложений. Вы оплачиваете только за полученные сообщения. Если код подтверждения не был доставлен, платформа вернет потраченные средства в полном объеме.

  2. Защита конфиденциальности
    TIGER SMS обеспечивает полную анонимность: для регистрации на платформе и получения номера вам не нужно указывать реальные данные, такие как номер телефона или личные документы. Все операции выполняются через электронную почту, что гарантирует высокий уровень конфиденциальности.

  3. Доступность номеров по всему миру
    Платформа предлагает более 100 000 номеров из разных стран, что позволяет получать SMS с кодом подтверждения независимо от вашего местоположения. Также поддерживается множество вариантов оплаты, чтобы пользователи из разных регионов могли выбрать удобный способ.

Инструкция по созданию аккаунта в Discord* через TIGER SMS

1. Регистрация и вход на платформу TIGER SMS

Сначала откройте сайт TIGER SMS. В правом верхнем углу выберите русский язык. Затем нажмите "Регистрация" и заполните форму, указав только псевдоним и адрес электронной почты. Реальный номер телефона не нужен.

2. Пополнение счета и покупка временного номера

После регистрации вы попадете в личный кабинет. Здесь можно пополнить баланс и приобрести номер. Нажмите кнопку "Пополнить баланс". После чего выберите нужный вам вариант пополнения. Стоимость виртуального номера для регистрации в Discord* начинается от 1 рубля. Если SMS не поступит, деньги будут возвращены.

3. Как купить номер для Discord

В личном кабинете в поиске пишем “Discord*” и выбираем нужную вам страну. Нажимаем купить

3. Регистрация в Discord

Теперь вы готовы к регистрации в Discord*. Зайдите на сайт Discord* и введите купленный временный виртуальный номер. Вернитесь в личный кабинет TIGER SMS, нажмите "Получить смс", и через несколько секунд SMS с кодом подтверждения появится в системе. Скопируйте код, вставьте его на сайте Discord* и заполните остальные данные — готово, аккаунт создан!

Вывод

Для регистрации в зарубежных приложениях часто требуются номера других стран, которые нельзя приобрести внутри России. С помощью виртуальных номеров, например, через платформу TIGER SMS, вы можете легко обойти это ограничение. Этот метод позволяет создавать учетные записи без использования личных данных или реальных номеров телефонов, что обеспечивает безопасность и удобство. Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в Discord* без необходимости привязывать свой номер телефона!

*Мессенджер Discord заблокирован на территории России за нарушение требований законодательства

Алексей Волков
Автор: Алексей Волков

Известный в сети как LexVolkov, опытный ИТ-журналист из Новосибирска, предоставляющий экспертные аналитические статьи о разработке программного обеспечения и сетевой безопасности. Его публикации помогают объединить сложные ИТ-концепции с практическими примерами, что делает его авторитетным голосом на российской технологической сцене.