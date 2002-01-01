Как заработать на SIM-картах. Партнерство B2B
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Как начать партнерство вместе с нами?
Добрый день! Сегодня поговорим о том, как заработать на SIM-картах с помощью сервиса смс-верификации TIGER SMS.
Введение про бизнес
TIGER SMS – уникальный сервис одноразовой смс-верификации. Клиенты используют наши номера для дополнительных скидок, выгоды, для развития бизнеса посредством смс-рассылок. Нашими партнерами также являются многие аффилиаты CPA-сеток.
Как начать партнерство вместе с нами?
Нам очень необходимы номера самых разнообразных стран, начиная от стран Африки, заканчивая номерами Северной Америки, Европы и Азии.
Условия сотрудничества
1000$ в месяц – средний доход наших партнеров. +30% к заработку в среднем за месяц после подключения.
Для подключения необходим API-протокол, виртуальные номера, свое ПО.
Плюсы начать сотрудничать с нами
Мы платим за каждый проданный номер и полученные SMS-коды.
Вывод в течение 24 часов
Самостоятельная реализация API-протокола
Начните сотрудничать с нами прямо сейчас!