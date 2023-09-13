Заводим турецкий кошелек Papara в России: гид от регистрации до выпуска и пополнения карты

Papara – это турецкий электронный сервис, который предоставляет пользователям обширный перечень финансовых услуг. Допускается оформление виртуальной карты для иностранцев, но существует ряд ограничений. Постараемся подробнее разобраться с данным финансовым продуктом. Рассмотрим, как завести электронный кошелек Papara, выпустить карту, пополнить сервис, а также снять средства.





Особенности системы Papara

Пользователь сервиса получает ряд возможностей:

открывать счета в турецких лирах, долларах или евро (но допускается привязывать только карты в местной валюте);

бесплатное обслуживание без дополнительных условий;

можно использовать банкоматы от 15 различных банков в Турции (но собственных АТМ нет);

к счету можно привязать до десяти карт;

имеется возможность доставки пластиковой карты по указанному адресу (только на территории Турции);

купить Papara Lite можно в турецких супермаркетах;

имеются виртуальные карты для онлайн-платежей;

можно совершать покупки на YouTube Premium, Netflix, Spotify, Amazon Prime, iCloud, Discord и прочих площадках.

Сервис работает с Binance. Здесь важно учитывать, что криптобиржа ввела ограничения для россиян на работу с валютой.





Можно завести Papara кошелек в России, но сервис ориентирован на тех, кто находится в Турции. Туристу допускается оформить только Papara Lite с небольшими лимитами. Что касается карты с полным функционалом, необходимо предоставить икамет (турецкий ВНЖ).

Как зарегистрироваться и создать кошелек Papara

Для создания профиля необходимо зайти на официальный сайт или скачать приложение (доступно в AppStore и Play Market). Доступно два языка – турецкий и английский. Электронный кошелек Papara схож с российскими сервисами Киви или Яндекс.Деньги.





Поэтапно разберем процесс регистрации на примере сайта (в приложении достаточно вводить нужную информацию в выдаваемые поля):

Нажимаем в верхнем правом углу «Log In». В появившемся окне выбираем «Create Account». Регистрируемся по номеру телефона или продолжаем с помощью своей учетной записи в Google. Заполняем предложенные окна.

В нашем распоряжении появляется счет, который можно ограниченно использовать.

Купить турецкий номер для Papara

Существует ряд проблем при создании аккаунта в иностранных сервисах. Когда необходимо использовать номер мобильного телефона, СМС не всегда приходит. Стандартная рекомендация советует подождать некоторое время и повторить снова, но результат не гарантируется. Именно здесь на помощь приходит турецкий номер для Papara от “Tiger SMS”. Купить его можно по цене от нескольких десятков рублей в пару кликов.





Среди других преимуществ виртуального номера отмечается возможность выбора контакта любой страны, в том числе Турции. Решается проблема конфиденциальности, поскольку контакт никак не связан с конкретным человеком. Это не только сохраняет анонимность, но и защищает от негативных последствий утечки баз данных.

Papara верификация

Базовый вариант позволяет получить только карту Papara Lite. Основным минусом является лимит на операции 1250 турецкий лир в месяц (около 4500 рублей на момент сентября 2023 года). Этого достаточно для оплаты различных сервисов и покупки большинства игр. Для верификации Papara необходимо иметь:

турецкий ВНЖ (икамет);

турецкий номер телефона (можно виртуальный, его покупка описана ранее).

Обходных путей для открытия полного функционала платежной системы нет.





Виртуальная карта Papara

Выпуск осуществляется прямо в личном кабинете (на сайте или в приложении). Без предоставления ВНЖ, доступна только Papara Lite.

Как пополнить кошелек (карту) Papara

Для пользователей из России существует ограниченное количество способов внести средства. Первый вариант – это использовать криптобиржу Binance. Главная проблема заключается в ужесточении финансовой политики по отношению к российским пользователям (с августа 2023 доступны только операции в рублях).

Более простой вариант заключается в использовании услуг посредников, чтобы пополнить Papara. Их комиссия составляет от нескольких до 10%, перевод приходит моментально или в течение суток. Основной недостаток заключается в повышенных рисках, что требует ознакомиться с отзывами о работе посредника.





Если Вы находитесь в Турции, пополнение происходит через банкоматы, отделения банков или с помощью специальных платежных карт, которые доступны в супермаркетах.

Итог

Карта Papara подходит для тех, кто хочет совершать покупки с относительно небольшим месячным лимитом. Это удачное решение, если в различных сервисах Вы установили Турцию в качестве своей страны. Если условия сервиса не удовлетворяют запросам, можно обратить внимание в сторону аналогов: OlduBil, FUPS, Ozan и Ininal.