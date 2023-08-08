Как зарегистрироваться в Тиндер с российским номером

Tinder – это всемирно известный сервис знакомств, который популярен во многих странах. В основе лежит простая система, когда пользователям предоставляются анкеты других людей. Они могут свайпнуть их влево или вправо, в зависимости от личных пожеланий. При совпадении интересов образуется пара, и можно начать общение.

Летом 2023 года компания-владелец Match Group ввела ряд ограничений на территории РФ. Больше нельзя ввести российский номер в Тиндер (придется купить иностранный), а также накладываются другие санкции. Подробнее остановимся на том, с какими ограничениями пришлось столкнуться пользователям, а также методами их обхода.





Не зайти в Тиндер по номеру из России и прочие проблемы

Match Group приняли решение об окончательном уходе из РФ. Это не означает ничего хорошего для отечественных пользователей. Чтобы не начинать с плохих новостей, обозначим позитивный момент. Профили россиян не будут заблокированы.

Перечислим те ограничения, которые введены в конце июля 2023 года:

Зайти в Тиндер по номеру телефона из России больше не получится. Такая опция отменена, СМС сообщение с кодом активации не поступит на мобильный. Нет возможности поиска на территории РФ. Теперь пользователи будут видеть только пустой лист при попытке найти пару рядом. Приложение пропадает из местных магазинов AppStore и Play Market.





Как уже было сказано ранее, пользователи не столкнуться с банами и другими персональными проблемами. Личные переписки сохраняются, их можно продолжать. Что касается платной подписки, она продолжит действие, если сменить IP адрес на другой регион.

Как зайти в Тиндер с российским номером

Многих интересует вопрос обхода ограничений. Опыт подсказывает пользователям, что всегда существуют выход из сложившейся ситуации. Важно понимать, не существует метод, как зарегистрироваться в Тиндере с российским номером. Подобная возможность программно заблокирована. Это вовсе не означает, что россияне больше не смогут создавать учетные записи в сервисе знакомств.





Если не заходит в Тиндер по номеру телефона из России, нужно воспользоваться иностранным. Здесь возникают сложности, поскольку мало у кого есть такая возможность. Оптимальным решением станет использование виртуального номера. Его отличие от реального заключается в отсутствии Сим-карты. Получение СМС происходит через интернет, что экономит время и средства. Следует отдельно сказать про высокую анонимность виртуального номера и удобство использования для массовой регистрации аккаунтов.

Как купить виртуальный номер для Тиндер

Когда поставлена подобная задача, сервис «Tiger SMS» предлагает выгодные условия сотрудничества. Они заключаются в сочетании доступных цен, простой системы покупки и других преимуществах для пользователей.

Если Тиндер просит номер телефона другой страны, его покупка происходит по следующей схеме:

Заходим на страницу регистрации в сервисе «Tiger SMS». Выбираем способ создания профиля. Стандартный вариант – это ввести адрес электронной почты. Если интересует регистрация в один клик, можно импортировать данные из своей учетной записи в VK, Google или Telegram. Пополнение баланса является следующим этапом, поскольку все покупки совершаются за счет средств с личного счета пользователя. Выбираем платежную систему и вводим сумму перевода в специальное поле. Пополнение происходит моментально или в течение короткого времени. Приступаем к покупке. В первом поле выбираем сервис для регистрации, во втором страну. Принимайте во внимание, что российский номер для Тиндер недопустим. Нажимаем кнопку «Купить» для продолжения. Осуществляется переход на страницу, где подтверждается покупка. Средства будут списаны с личного счета.

Все приобретения будут сохранены в разделе «Активные номера». Ими можно воспользоваться в любое время. На нашем сайте есть статья о том, как зарегистрироваться в Тиндер с помощью виртуального номера.

Важно!!! Вы должны понимать, что виртуальный номер выдается для единоразового приема смс, что делает невозможным в дальнейшем восстановление пароля по номеру телефона. Рекомендуется сразу после регистрации добавить дополнительные альтернативные способы доступа к аккаунту (например, email).

Надеемся, что после этой статьи вопросы наподобие «не войти по номеру Тиндер из РФ» или «как воспользоваться российским телефоном для регистрации» больше не будут волновать Вас.